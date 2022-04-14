"Мой "трактор" спокойно машину переезжает": окупант похвалився другу, як в Україні переїхав танком легкове авто, - перехоплення СБУ
У перехопленій СБУ розмові росіянин похизувався другу, як біля Києва переїхав танком легкову автівку
Про це повідомило СБУ.
"У той час як офіційний Кремль відкидає будь-які звинувачення у звірствах російських окупантів, ті охоче обговорюють це у приватних розмовах. Причому загарбники смакують і вихваляються своїми воєнними злочинами - про що свідчать численні перехоплення СБУ", - зауважили у спецслужбі.
Спочатку окупант розповів, що перебуває біля Києва й бачить багатоповерхівки в місті.
"Я уже дох*я проехал, дох*я прошел. Зато я теперь знаю, что мой трактор спокойно машину переезжает", - додав він.
Його товариш спитав, з якою швидкістю потрібно їхати. Як зауважили в СБУ, це єдине, що цікавило росіянина.
"Я еб*шил где то 40 км/час. Перелетел, дай Боже! Думал, обратно на колеса не встанет", - відповів російський військовий.
Друг припустив, що в окупанта був "спортивний інтерес", чи вийде розчавити автівку танком.
"Що ж, окупанти, це вам не "танчики". Служба безпеки вже відкрила 2882 кримінальні провадження, пов’язані з війною РФ проти України. І всі вони будуть доведені до кінця. СБУ, ЗСУ та всі українські відомства про це потурбуються!" - наголосили в СБУ.
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