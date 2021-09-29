МОЗ ініціює відсторонення керівників та анулювання ліцензій медзакладів за підробку COVID-документів
Міністерство охорони здоров'я ініціює відсторонення керівників медичних закладів, де підробляють COVID-сертифікати
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.
"Міністерство охорони здоров'я зі свого боку ініціюватиме відсторонення керівників закладів охорони здоров'я, де підробляють свідоцтва про проведення вакцинації. Ми офіційно направлятимемо подання до власників закладів охорони здоров'я з проханням відсторонити від роботи керівника цього закладу на час проведення слідства та встановлення причетності самих керівників до діянь своїх підлеглих", - сказав Ляшко.
Він додав, що у разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров'я і розірвання договору між закладом і Національною службою здоров'я України (НСЗУ).
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