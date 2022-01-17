МОЗ Канади схвалило застосування пігулок проти коронавірусу від Pfizer
Міністерство охорони здоров'я Канади схвалило застосування пігулок від коронавірусу компанії Pfizer для лікування легкої та середньої форм захворювання
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Як уточнили у відомстві, схвалені таблетки проти коронавірусу Paxlovid. Ліки містять два препарати: нірматрелвір і ритонавір.
Уточнюється, що таблетки рекомендовано застосовувати для лікування дорослих з COVID - 19 легкого та середнього ступеня тяжкості, які схильні до високого ризику прогресування інфекції. Нірматрелвір, уточнили в міністерстві, - це активний інгредієнт таблетки, який блокує розмноження вірусу.
Paxlovid можна приймати не тільки в медзакладі, але і вдома. Його слід використовувати якомога швидше після постановки діагнозу коронавірус і протягом п'яти днів після появи симптомів. Лікування складається з двох таблеток нірматрелвіру і однієї таблетки ритонавіру, які необхідно приймати всередину в один і той же час два рази на день протягом п'яти днів.
Зазначається, що заявку від Pfizer на схвалення таблеток від коронавірусу МОЗ Канади отримало 1 грудня 2021 року. Процедура схвалення проходила в прискореному режимі.
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