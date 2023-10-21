МОЗ Палестини заявило, що кількість загиблих у Газі зросла до 4385
Підконтрольне угрупованню ХАМАС Міністерство охорони здоров'я Палестини заявило, що 4358 людей загинули внаслідок бойових дій у Газі
Про це пише Al Arabiya.
Зазначається, що у Газі загинули щонайменше 4 358 людей, у тому числі 1 756 - діти. Серед загиблих - 37 медичних працівників, сім лікарень не працюють.
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У міністерстві також додали, що ще 13 561 людина отримала поранення різного рівня тяжкості.
- Армія оборони Ізраїлю заявляє, що терористична організація ХАМАС утримує у заручниках 210 людей. Вони знаходяться у Газі.
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