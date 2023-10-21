МОЗ Палестини заявило, що кількість загиблих у Газі зросла до 4385

Про це пише Al Arabiya.

Зазначається, що у Газі загинули щонайменше 4 358 людей, у тому числі 1 756 - діти. Серед загиблих - 37 медичних працівників, сім лікарень не працюють.

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У міністерстві також додали, що ще 13 561 людина отримала поранення різного рівня тяжкості.