Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Бойовики ХАМАСу тримають у заручниках 210 людей

Бойовики ХАМАСу тримають у заручниках 210 людей

21 жовтня, 2023 субота
14:41
Світ ХАМАС напав на Ізраїль

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що терористична організація ХАМАС утримує у заручниках 210 людей. Вони знаходяться у Газі

Про це пишуть il24 та CNN із посиланням на речника ЦАХАЛу контрадмірала Даніеля Хагарі.

За його словами, ця кількість людей не остаточна, оскільки військові вивчають нову інформацію щодо зниклих безвісти.

Читайте також: Хто такі ХАМАС, за що воюють та хто їм допомагає.

"Ця новина надійшла через день після того, як ХАМАС звільнив двох американських заручників - Джудіт Тай Раанан та її 17-річну доньку Наталі Раанан", - йдеться у повідомленні.

Після звільнення громадянок США прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна продовжить працювати над поверненням усіх заручників: "Двоє наших заручників вдома. Ми не зменшимо зусилля, щоб повернути всіх викрадених і зниклих безвісти. Одночасно ми продовжуємо боротьбу, поки не буде досягнуто перемоги".

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери США, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу. Байден заявив, що Ізраїль має знищити терористичне угруповання ХАМАС, проте потрібно зберегти палестинську державу і владу.

17 жовтня бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей. ЦАХАЛ розпочав розслідування. 18 жовтня  Байден прибув до Ізраїлю й провів зустріч з Нетаньягу. За словами Байдена, удар по лікарні "Аль-Ахлі" у Газі завдав не ЦАХАЛ.

18 жовтня Байден заявив, що США направлять $100 млн як гуманітарну допомогу цивільним особам у Газі й на Західному березі. Він також планує звернутися до конгресу з проханням ухвалити новий "безпрецедентний" пакет підтримки Ізраїлю у сфері оборони.

20 жовтня міністерство оборони та Армія оборони Ізраїлю оголосили, що розпочнуть евакуацію жителів із північного міста Кір’ят-Шмона, яке розташоване на кордоні з Ліваном.

ХАМАС звільнив двох заручників, захоплених під час вторгнення 7 жовтня та масових вбивств в ізраїльських громадах. Американські громадянки Джудіт і Наталі Раанан повернулися в Ізраїль і мали возз’єднатися зі своїми родичами на військовій базі.

Представник армії Ізраїлю бригадний генерал Даніель Хагарі заявив, що зараз ЦАХАЛ готується до чергового етапу війни, операція проти ХАМАСу може тривати ще багато тижнів.

Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хамас
Читайте також:
ЗСУ
21 жовтня, 2023 субота
Сили оборони за добу знищили 16 танків, 55 бронемашин і 790 військових армії РФ, - Генштаб
окупанти рф
20 жовтня, 2023 п'ятниця
Окупанти перекидають техніку з Луганська для наступу на Куп'янському напрямку - рух Атеш
Сергій Наєв
20 жовтня, 2023 п'ятниця
Генерал Наєв назвав чисельність російських військ на північному кордоні
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.7
    Продаж 40.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
21 жовтня
15:38
Ілюстративне фото
Росіяни заявили про роботу ППО над Ростовською областю
15:37
OPINION
Микола Княжицький
Ухвалений у першому читанні закон - проти російської церкви, хоча лише на папері
15:35
Ексклюзив
Наступ противника йде по всій ділянці російсько-українського фронту протяжністю 1000 км, - військовий експерт Снєгирьов
15:30
Ізраїль обстріл
МОЗ Палестини заявило, що кількість загиблих у Газі зросла до 4385
15:25
Огляд
Збірна України, Мальта - Україна, відбір Євро-2024
Боротьба України за Євро-2024, новий тренер "Шахтаря" і натяки Усика про закінчення кар'єри: огляд українського спорту за тиждень
15:23
Норвегія
Норвегія виділить близько $1,1 млн адміністрації ООН з питань допомоги та реабілітації на їх роботу в Газі
15:09
Оновлено
Ураження струмом
Задля розваги залізли на вагон: на Одещині внаслідок удару струмом загинув підліток, ще один отримав опіки
15:06
Фінляндія
Фінляндія підозрює контейнеровоз із Китаю у пошкодженні газопроводу, що веде до Естонії
14:57
Донецьк
У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи: місцеві спостерігають чорний дим
14:44
обстріл
Ворог обстріляв громаду на Херсонщині: поранено місцевого жителя
14:43
Багато людей без імунітету: у МОЗ розповіли, як захиститися від кору
14:25
опалення, тепло
На Харківщині розпочався опалювальний сезон, але росіяни атакують критичну інфраструктуру області
14:24
ХАМАС напав на Ізраїль
Кожна п'ята ракета ХАМАСу падає на сектор Гази, - ЦАХАЛ
14:24
Росіяни обстріляли Нікополь
Росіяни вдарили з артилерії по Нікополю на Дніпропетровщині: загинула людина
14:17
Ексклюзив
Мирослав Чех
Пекін не зацікавлений у провокуванні другої точки кипіння: політик Чех про ставлення Китаю до війни на Близькому Сході
14:03
Політик з партії Ердогана заявив, що молиться за Гітлера і бажає знищення Ізраїля
"Маю надію, що Ізраїль перестане існувати": турецький політик з партії Ердогана заявив, що молиться за Гітлера
14:00
OPINION
Богдан Данилишин
МВФ суттєво поліпшив прогноз економічного зростання України
13:59
Не зерном єдиним: українські металурги прагнуть відновити експорт морськими шляхами
13:51
ППО
"Навколо столиці побудована багаторівнева система протиповітряної оборони": голова КМВА Попко про захист неба над Києвом
13:49
Гроші
Понад 5,6 млрд грн у жовтні спрямовано на виплати для ВПО
13:39
Ексклюзив
Глен Грант
Полковник Грант розповів, які події можуть привести до Третьої світової війни
13:18
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 21 жовтня: скільки коштують євро та долар
13:08
Прапор Ізраїлю перед ЛОВА
Біля посольства Ізраїлю на Кіпрі стався вибух: поліція затримала вихідців з Сирії
13:05
В Україну повернули ще трьох викрадених росіянами дітей
В Україну повернули ще трьох викрадених росіянами дітей
12:55
фламінго
На Тузловські лимани прилетіла рекордна кількість рожевих фламінго
12:53
Палестина
Франція відправить спецрейс із гуманітарною допомогою палестинцям
12:38
сектор Гази
Після знищення ХАМАС у секторі Гази за підтримки ООН та арабських країн створять нову адміністрацію, - ЗМІ
12:29
Білорусь солдати
Білорусь планує викликати мешканців до військкоматів через смс-розсилку
12:28
Німеччина Україна
Німеччина виділить на відновлення України ще €200 мільйонів
12:15
Без світла лишаються споживачі у 6 прикордонних та прифронтових областей України: ситуація в енергосистемі станом на 21 жовтня
12:11
Безпілотники Switchblade
Міноборони спростило допуск безпілотників та РЕБ до експлуатації
12:02
Оновлено
Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ
Армія РФ вивела у Чорне море підводний ракетоносій із 4 "калібрами"
12:02
OPINION
Андрій Кокотюха
Чому в Україні виносять вироки мертвим душам і втікачам
11:45
Індія запустила ракету
Перед польотом людини у 2025 році Індія запустила тестову ракету
11:43
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
Ізраїль закликає своїх громадян виїхати з Єгипту та Йорданії, тому що вони можуть стати жертвами демонстрантів
11:21
Оновлено
КПП "Рафах"
Пункт пропуску "Рафах" між Єгиптом і Газою закрився після того, як через нього проїхали 20 вантажівок з гумдопомогою, - CNN
10:51
Окупанти активно переміщують військову силу з Маріуполя на північ Донеччини та в бік Бердянська
10:33
Кирило Буданов
"Інколи моя присутність обов’язкова": Буданов заявив про участь у зоні бойових дій
10:29
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Близько 800 працівників Єврокомісії засудили фон дер Ляєн за її "проізраїльську" позицію, - Politico
10:27
Джо Байден
"Він не почув питання": Білий дім стверджує, що Байден не вважає за потрібне відкладати наземне вторгнення Ізраїлю в сектор Гази
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV