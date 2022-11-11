МОЗ рекомендує дотримуватися інтервалу між щепленням від COVID-19 та іншою вакцинацією
Міністерство охорони здоров'я опублікувало рекомендації щодо інтервалу між щепленням від COVID-19 та іншою вакцинацією
Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
"Слід дотримуватися 14-денного інтервалу між вакцинацію проти COVID-19 та щепленнями проти інших хвороб, крім щеплень від грипу, які можна робити одночасно в різні руки або з будь-яким часовим проміжком", - пишуть медики.
Повідомляється, якщо є необхідність швидкого проходження вакцинації, то ці щеплення можна робити одночасно, адже це дозволено наказом МОЗ №1067 від 20 червня цього року.
"Практика одночасного введення вакцин від кількох хвороб є безпечною та не може "перевантажити" імунну систему. Якщо цього вимагають обставини, це дозволено як в Україні, так і у світі", - роз'яснюють в пресслужбі.
Читайте також: Мова – як бронежилет, як прапор, як зброя, як вакцинація
Також робити екстрене щеплення, незалежно від того, коли була введена вакцина від COVID-19, можна у будь-який час.
Медики наголошують, що варто пам'ятати про календар вакцинації та не відкладати щеплення через хвилю коронавірусу.
"У 14 років підлітки мають отримати чергову дозу вакцини від поліомієліту, а в 16 років – від дифтерії та правця. Якщо ваші діти пропустили ці щеплення, їх потрібно надолужити якомога швидше", - додали в МОЗ.
- Вакцини, як запевняють у Міністерстві охорон здоров'я, є достатньо. Йдеться про дві найбільш популярні — Pfizer та CoronaVac.
- Тим часом у МОЗ розповіли, чи можна робити щеплення дітям раніше визначеного терміну.
- Науковці підрахували, скільки життів українців урятувала вакцинація від COVID-19.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 39.58Продаж 40.68
- Актуальне
- Важливе