МОЗ рекомендує дотримуватися інтервалу між щепленням від COVID-19 та іншою вакцинацією

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.

"Слід дотримуватися 14-денного інтервалу між вакцинацію проти COVID-19 та щепленнями проти інших хвороб, крім щеплень від грипу, які можна робити одночасно в різні руки або з будь-яким часовим проміжком", - пишуть медики.

Повідомляється, якщо є необхідність швидкого проходження вакцинації, то ці щеплення можна робити одночасно, адже це дозволено наказом МОЗ №1067 від 20 червня цього року.

"Практика одночасного введення вакцин від кількох хвороб є безпечною та не може "перевантажити" імунну систему. Якщо цього вимагають обставини, це дозволено як в Україні, так і у світі", - роз'яснюють в пресслужбі.

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Також робити екстрене щеплення, незалежно від того, коли була введена вакцина від COVID-19, можна у будь-який час.

Медики наголошують, що варто пам'ятати про календар вакцинації та не відкладати щеплення через хвилю коронавірусу.

"У 14 років підлітки мають отримати чергову дозу вакцини від поліомієліту, а в 16 років – від дифтерії та правця. Якщо ваші діти пропустили ці щеплення, їх потрібно надолужити якомога швидше", - додали в МОЗ.