МОЗ та Мінцифри планують запуск електронних COVID-сертифікатів про одужання

Заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Марія Карчевич повідомила про це на спільному брифінгу Міністерства охорони здоров’я та Міністерства цифрової трансформації, який транслювало Еспресо.TV.



"Найближчим часом плануємо разом з міністерством цифрової трансформації запровадити отримання цифрових COVID-сертифікатів для людей, які отримали одну, або дві дози вакцини за кордоном. Також наступного тижня плануємо запуск сертифікату про одужання. Важливо зазначити, що такий сертифікат буде генеруватися на основі клінічних критеріїв. Отримати сертифікат про одужання зможуть люди в яких наявний відповідний медичний запис про захворювання на Covid-19 внесений лікарем до електронної системи охорони здоров’я", - розповіла Карчевич



Карчевич зазначила,що право на генерацію такого сертифікату наступатиме на 15 день після внесення лікарем медичного запису до електронної системи. За її словами сертифікат про одужання від Covid-19 буде діяти 90 днів з моменту його активації.



"Дуже важливо, щоб пацієнти розуміли при яких умовах та клінічних критеріях вони змогли отримати сертифікат про одужання. Разом з тим МОЗ, враховуючи рекомендації ВООЗ, закликає людей, які перехворіли на Covid-19 вакцинуватись не раніше 28 днів з моменту закінчення ізоляції. МОЗ закликає кожного громадянина України пройти курс вакцинації. Оскільки останні дані доводять, що люди, які перехворіли на коронавірус, мають більшу схильність захворіти повторно, аніж ті люди, які є вакциновані", - додала Карчевич



Нагадаємо, 31 жовтня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що процес генерації covid-сертифікатів у додатку та на порталі "Дія" відтепер можна здійснювати без електронного підпису



