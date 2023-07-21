Свій хейтспіч Медведєв опублікував у Telegram.

"У Борреля жорстока словесна діарея з приводу "зернової угоди". Типу ми у всьому винні, моримо голодом планету й позбавляємо мирних укробандерівців їхнього законного заробітку. Потрібно його самого на строгу дієту. Тільки вода, і все", - написав він.

"Так що нехай визначиться: або Європа нарешті виконає наші справедливі вимоги щодо торгівлі російським зерном, або нехай просто стримають апетити. А то цей Боррель і його посіпаки, які жеруть у три горла, ненароком і здохнути можуть, захлинувшись у своїх смердючих випорожненнях", - додав Медведєв.

Що відомо про "зернову угоду"

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена між Росією та Україною за посередництва ООН і Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі.

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. А Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі.

Для продовження "зернової угоди" окупанти вимагають: