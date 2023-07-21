"Можуть здохнути": Медведєв пригрозив Боррелю голодом у Європі за невиконання вимог РФ щодо торгівлі зерном
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив високому представнику ЄС Жозепу Боррелю наслідками невиконання вимог Росії щодо експорту зерна
Свій хейтспіч Медведєв опублікував у Telegram.
"У Борреля жорстока словесна діарея з приводу "зернової угоди". Типу ми у всьому винні, моримо голодом планету й позбавляємо мирних укробандерівців їхнього законного заробітку. Потрібно його самого на строгу дієту. Тільки вода, і все", - написав він.
"Так що нехай визначиться: або Європа нарешті виконає наші справедливі вимоги щодо торгівлі російським зерном, або нехай просто стримають апетити. А то цей Боррель і його посіпаки, які жеруть у три горла, ненароком і здохнути можуть, захлинувшись у своїх смердючих випорожненнях", - додав Медведєв.
Що відомо про "зернову угоду"
Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена між Росією та Україною за посередництва ООН і Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі.
16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. А Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.
У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі.
Для продовження "зернової угоди" окупанти вимагають:
-
перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT
-
поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування
-
скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів
-
відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"
-
розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.65
Купівля 36.65Продаж 37.34
-
EUR
Купівля 40.79Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе