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Головна Культура Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" стартує у кінопрокаті Естонії

Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" стартує у кінопрокаті Естонії

13 липня, 2023 четвер
14:48
Культура

У п'ятницю, 14 липня, український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня", який створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки, з'явиться у широкому прокаті в кінотеатрах Естонії

Про це інформує Державне агентство України з питань кіно.

"Анімаційні герої подарують вам незабутню пригоду між двома світами й познайомлять із давніми українськими обрядами, звичаями та легендами", - йдеться у повідомленні. 

Наразі вже доступний трейлер мультфільму естонською мовою. 

Що відомо про мультфільм "Мавка. Лісова пісня"

Це український 3D-анімаційний фільм, який створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки та образів народної міфології. Фільм розповідає про кохання Мавки, духа лісу, і Лукаша, селянина-музиканта, а також про їхню боротьбу з жорстокою Килиною, яка хоче використати дерево життя для своїх корисливих цілей.

Робота над мультфільмом "Мавка. Лісова пісня" розпочалася ще у 2015 році. Протягом цих років творці змінювали сюжет, дизайн героїв, бюджет і дату прем'єри. Фільм було завершено наприкінці 2022 року. Фільм отримав державну підтримку в розмірі 25% початкового бюджету, який на той момент оцінювався в понад 98 млн грн. У 2020 році Рада з державної підтримки кінематографії схвалила збільшення бюджету проєкт в 1,9 раза.

Прем'єра мультфільму "Мавка. Лісова пісня" в кінотеатрах відбулась 2 березня. Касові збори за перший вікенд склали 24,9 млн грн, мультфільм подивились майже 190 тисяч глядачів. На другий тиждень прокату в Україні стрічка обійшла "Аватар 2" за кількістю проданих квитків. Також стало відомо, що мультик покажуть у понад 80 країнах світу,

21 березня повідомлялося, що "Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часів незалежності.

Студія Animagrad, яка належить до Film.UA Group, співпрацюватиме з французькою компанією TeamTO у виробництві 3D-мультсеріалу за мотивами мультфільму "Мавка".

Станом на 13 червня "Мавка. Лісова пісня" за п'ятнадцять тижнів у національному прокаті зібрала 150 952 041 грн.

16 червня у В'єтнамі стартував показ дубльованої версії. 29 червня глядачі у Сербії та Чорногорії побачили кінотеатральну прем'єру українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня". У кінопрокаті Литви мультфільм з'явиться 15 липня. 

Суспільство
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Кіно
Естонія
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