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МВФ прогнозує, що держборг України 2025 року перевищить 100% ВВП

11 жовтня, 2023 середа
16:08
Економіка ВВП України

За прогнозами Міжнародного валютного фонду, державний борг охопленої війною України у 2025 році перевалить за 100% від валового внутрішнього продукту країни

Про це інформує Укрінформ з посиланням на доповідь "Фінансовий монітор", яку презентував у Марракеші директор відповідного департаменту МВФ Віктор Гаспар.

У 2021 році, до початку повномасштабної війни РФ, державний борг України складав 48,9% ВВП. У 2022 році ця цифра піднялася до 78,5%, йдеться у матеріалі.

Цьогоріч очікується підвищення до 88,1% від валового внутрішнього продукту країни.

За прогнозами МВФ, державний борг України продовжить зростати до 98,6% у 2024 році та досягне максимального рівня 100,7% у 2025 році, після чого почнеться його поступове зниження.

Фото: Скрін

  • Раніше Мінекономіки прогнозувало зростання ВВП до 4%. На думку міністерки економіки, зростання ВВП підтверджує, що економіка адаптувалася до форс-мажорних умов. 
  • 6 жовтня стало відомо, що Міністерство економіки України очікує, що національний ВВП до кінця року зросте до 5%: позитивні тенденції відстежуються у майже всіх секторах.  

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