МВФ прогнозує, що держборг України 2025 року перевищить 100% ВВП
За прогнозами Міжнародного валютного фонду, державний борг охопленої війною України у 2025 році перевалить за 100% від валового внутрішнього продукту країни
Про це інформує Укрінформ з посиланням на доповідь "Фінансовий монітор", яку презентував у Марракеші директор відповідного департаменту МВФ Віктор Гаспар.
У 2021 році, до початку повномасштабної війни РФ, державний борг України складав 48,9% ВВП. У 2022 році ця цифра піднялася до 78,5%, йдеться у матеріалі.
Цьогоріч очікується підвищення до 88,1% від валового внутрішнього продукту країни.
За прогнозами МВФ, державний борг України продовжить зростати до 98,6% у 2024 році та досягне максимального рівня 100,7% у 2025 році, після чого почнеться його поступове зниження.
Фото: Скрін
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