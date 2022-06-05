МВС Німеччини попередило про загрозу прослуховування чиновників Росією, - Bild
Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини не виключає, що спецслужби Росії можуть прослуховувати політиків та держслужбовців у ФРН
Про це пише Bild.
"Ми захищаємо себе та діємо. Саме тому ми вислали з російського посольства в Берліні 40 осіб, яких ми могли зарахувати до російських спецслужб", - сказав Фезер.
У приміщенні Бундестагу депутати можуть бачити шпигунську антену на даху російського посольства з вікна з протилежного боку. Тож депутати комітетів із безпеки вже змінили будівлю.
- Нагадаємо, німецькі енергетичні концерни Uniper і RWE заплатили за російські енергоносії за новою схемою, яка передбачає оплату рублями.
- Нещодавно, німецький парламент додатково виділив 100 млрд євро на оборону.
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