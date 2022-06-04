Німецький парламент додатково виділив 100 млрд євро на оборону
Парламент Німеччини проголосував за виділення бундесверу додатково 100 млрд євро. Для цього довелось внести поправки до конституції
Про це повідомляє видання DW.
Німецький бундестаг схвалив поправки до Основного закону ФРН, які дозволять додатково виділити 100 млрд євро на оснащення армії. Рішення підтримали 567 депутатів за необхідного мінімуму в 491 голос. Ці кошти можуть виділити за рахунок кредитів в обхід так званого "боргового гальма" - правила, що забороняє витрачати з бюджету більше, ніж до нього надходить.
На додатково виділених 100 млрд євро найближчими роками планують закупити найсучасніше озброєння для німецької армії, зокрема літаки, танки, боєприпаси, а також прилади нічного бачення та засоби зв'язку. Ці заходи є реакцією на підрив російською агресією в Україні європейського світопорядку.
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