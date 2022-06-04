Про це повідомляє видання DW.

Німецький бундестаг схвалив поправки до Основного закону ФРН, які дозволять додатково виділити 100 млрд євро на оснащення армії. Рішення підтримали 567 депутатів за необхідного мінімуму в 491 голос. Ці кошти можуть виділити за рахунок кредитів в обхід так званого "боргового гальма" - правила, що забороняє витрачати з бюджету більше, ніж до нього надходить.

На додатково виділених 100 млрд євро найближчими роками планують закупити найсучасніше озброєння для німецької армії, зокрема літаки, танки, боєприпаси, а також прилади нічного бачення та засоби зв'язку. Ці заходи є реакцією на підрив російською агресією в Україні європейського світопорядку.

Нагадаємо, німецький міністр, який 24 лютого сказав, що Україні лишилось кілька годин, планує приїхати до Києва.

Швейцарія дозволила Німеччині продати свої танки Leopard 2 третім країнам

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb