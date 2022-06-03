Про це пише Spiegel, повідомляє ЄП.

"Я отримав запрошення – і я його прийму. Мій колега міністр фінансів України сказав під час розмови днями, що їм було б корисно, якби я, як міністр фінансів і нинішній голова міністрів фінансів G7, побував у Києві. І саме тому ми маємо намір зробити це зараз", - сказав Лінднер.

28 березня посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що після повномасштабного вторгнення військ до України РФ міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер заявив, що "Україні залишилося кілька годин".