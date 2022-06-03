Німецький міністр, який 24 лютого сказав, що Україні лишилось кілька годин, планує приїхати до Києва
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер готує візит до Києва
Про це пише Spiegel, повідомляє ЄП.
"Я отримав запрошення – і я його прийму. Мій колега міністр фінансів України сказав під час розмови днями, що їм було б корисно, якби я, як міністр фінансів і нинішній голова міністрів фінансів G7, побував у Києві. І саме тому ми маємо намір зробити це зараз", - сказав Лінднер.
- 28 березня посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що після повномасштабного вторгнення військ до України РФ міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер заявив, що "Україні залишилося кілька годин".
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