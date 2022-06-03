Швейцарія дозволила Німеччині продати свої танки Leopard 2 третім країнам

Про це пише Reuters.

"Німеччина може вільно розпоряджатися танками Leopard 2, проданими назад компанії Rheinmetall 12 років тому, тому що тут більше немає жодних вимог", – цитує агентство заяву управління із закупівель. При цьому Reuters зазначає, що Швейцарія повернула 42 танки Leopard 2 A4 виробнику Rheinmetall у 2010-2011 роках.

Законсервовані танки Leopard 2 не передадуть одразу Польщі, для цього необхідно списання і, отже, рішення парламенту, додали в управлінні.

Європейські країни, які прагнуть поповнити свої запаси зброї після постачань Україні, подали до Швейцарії запити на передачу надлишкових озброєнь із запасів швейцарської армії.

Натомість 1 червня Швейцарія наклала вето на постачання БМП з Данії до України. А 24 квітня уряд Швейцарії наклав вето на реекспорт до України боєприпасів до німецьких БМП Marder.

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