Швейцарія дозволила Німеччині продати свої танки Leopard 2 третім країнам
Управління оборонних закупівель Швейцарії дозволило Німеччині вільно розпоряджатися танками Leopard 2, раніше проданими Швейцарією німецькій оборонній групі Rheinmetall
Про це пише Reuters.
"Німеччина може вільно розпоряджатися танками Leopard 2, проданими назад компанії Rheinmetall 12 років тому, тому що тут більше немає жодних вимог", – цитує агентство заяву управління із закупівель. При цьому Reuters зазначає, що Швейцарія повернула 42 танки Leopard 2 A4 виробнику Rheinmetall у 2010-2011 роках.
Законсервовані танки Leopard 2 не передадуть одразу Польщі, для цього необхідно списання і, отже, рішення парламенту, додали в управлінні.
Європейські країни, які прагнуть поповнити свої запаси зброї після постачань Україні, подали до Швейцарії запити на передачу надлишкових озброєнь із запасів швейцарської армії.
- Натомість 1 червня Швейцарія наклала вето на постачання БМП з Данії до України. А 24 квітня уряд Швейцарії наклав вето на реекспорт до України боєприпасів до німецьких БМП Marder.
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