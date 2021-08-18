МЗС Франції: питання визнання "Талібану" не актуальне

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, передає Le Parisien.



"Питання визнання не є актуальним",- зауважив міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан на BFMTV.



Він зазначив, що для держави пріоритетним завданням є завершення евакуації французів, їхніх співробітників та тих, кому загрожуватимуть таліби.



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За його словами, евакуація "може тривати кілька днів".



"Коли ви берете владу силою, ви не легітимні", - прокоментував міністр можливість визнання талібів законною владою.



Він додав, що чекає на дії, такі як конституція перехідного уряду, що дозволили б всім тим, "хто хотів би покинути країну, але боїться", зробити це.

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