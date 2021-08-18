МЗС Франції: питання визнання "Талібану" не актуальне
18 серпня у Франції заявили, що питання визнання ісламістів не актуальне, допоки не буде завершено евакуацію. Водночас там додають, що чекають кроків талібів зі встановлення "перехідного уряду", з яких і робитимуть подальші висновки
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, передає Le Parisien.
"Питання визнання не є актуальним",- зауважив міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан на BFMTV.
Він зазначив, що для держави пріоритетним завданням є завершення евакуації французів, їхніх співробітників та тих, кому загрожуватимуть таліби.
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За його словами, евакуація "може тривати кілька днів".
"Коли ви берете владу силою, ви не легітимні", - прокоментував міністр можливість визнання талібів законною владою.
Він додав, що чекає на дії, такі як конституція перехідного уряду, що дозволили б всім тим, "хто хотів би покинути країну, але боїться", зробити це.
- Нагадаємо, Британія та Канада заявили, що не визнають "Талібан" законним урядом Афганістану. Прем'єр Британії Борис Джонсон також закликав світову спільноту не визнавати владу "Талібану" в Афганістані
- Пізніше президент Франції Емануель Макрон наголосив, що докладе зусиль, щоб РФ, Європа та США виробили єдину позицію в ООН щодо захоплення влади в Афганістані талібами
- Президент США Джо Байден у зверненні до нації заявив, що метою американців в Афганістані було запобігання терактам на території власної країни. Американський лідер також заявив, що США повинні сфокусуватися на контртероризмі, а не на побудові афганської нації
- 17 серпня Канада заявила, що не визнає уряд ісламістів з руху "Талібан" законним
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