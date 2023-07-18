Про це він сказав у коментарі журналістам у штаб-квартирі ООН, повідомляє Укрінформ.

Кулеба зазначив, що "не кожен міст є цивільним за визначенням", крім того, Кримський міст був побудований незаконно.

"І цей конкретний міст, який був побудований незаконно, існує поза законом. А по-друге, він в основному використовується у військових цілях", – сказав Кулеба.

Міністр закордонних справ додав, що Росія переважно використовує Кримський міст для забезпечення своєї армії в окупованому Криму та на півдні, де розташовані боєприпаси пальне та військова техніка, необхідна РФ для продовження війни проти України.

Кулеба наголосив, що усе, що він знає про міст, - це те, що він "узяв із заголовків газет", оскільки під час поїздки у нього немає доступу до конфіденційної інформації.

Зазначимо, Кулеба перебуває у Нью-Йорку з робочим візитом, куди він прибув для участі в засіданні Радбезу ООН та у відкритих дебатах Генасамблеї ООН щодо ситуації в Україні.

Вибух на Кримському мосту: що відомо?

Вибухи на Кримському мосту пролунали під ранок 17 липня, після чого окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про нібито 2 загиблих.

Служба безпеки України заявила, що всі деталі щодо вибуху на Кримському мосту будуть розкриті після перемоги України у війні проти Росії.

У зв'язку з нічною подією, Володимир Путін зібрав термінову нараду, де пообіцяв "відповідь Росії" за вибух на Кримському мосту.

За даними росЗМІ, Сили оборони України впродовж місяця начебто обстрілювали "наземний маршрут" із РФ до Криму понад 20 разів.

Натомість компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Кримського мосту після нічного вибуху 17 липня.