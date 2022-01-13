МЗС України: авіасполучення з Алмати відновиться найближчим часом

Про це Ніколенко сказав у коментарі "Радіо Свобода".



"Міжнародний аеропорт Алмати відновив обслуговування цивільних повітряних суден. Вже відбулися рейси до Нур-Султана та Бішкека. Найближчим часом очікується оприлюднення графіку відновлення міжнародних рейсів, зокрема до України", - сказав Ніколенко.



Українці можуть безкоштовно перебронювати квитки на нові рейси з Нур-Султана або Алмати, про це з авіакомпанією Air Astana домовилось українське посольство. Також українів забезпечують тимчасовим місцем проживання та допомагають із посадкою на рейси.



"Дипломати та авіаперевізник працюють над якнайшвидшим відновленням рейсів Алмати-Київ. Наше посольство забезпечує зустріч громадян, які залізничним шляхом прибувають до Нур-Султана для подальшого вильоту до України, допомагає їм із тимчасовим місцем проживання і посадкою на рейси", - повідомив Ніколенко.



Крім того, дипломати звернулися до компетентних органів у Казахстані з проханням видати виїзні візи українцям, які у зв'язку з подіями в країні перевищили 90-денний термін безвізового перебування в державі.





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