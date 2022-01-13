МЗС України: авіасполучення з Алмати відновиться найближчим часом
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що найближчим часом міжнародний аеропорт Алмати відновить міжнародні рейси, зокрема до України
Про це Ніколенко сказав у коментарі "Радіо Свобода".
"Міжнародний аеропорт Алмати відновив обслуговування цивільних повітряних суден. Вже відбулися рейси до Нур-Султана та Бішкека. Найближчим часом очікується оприлюднення графіку відновлення міжнародних рейсів, зокрема до України", - сказав Ніколенко.
Українці можуть безкоштовно перебронювати квитки на нові рейси з Нур-Султана або Алмати, про це з авіакомпанією Air Astana домовилось українське посольство. Також українів забезпечують тимчасовим місцем проживання та допомагають із посадкою на рейси.
"Дипломати та авіаперевізник працюють над якнайшвидшим відновленням рейсів Алмати-Київ. Наше посольство забезпечує зустріч громадян, які залізничним шляхом прибувають до Нур-Султана для подальшого вильоту до України, допомагає їм із тимчасовим місцем проживання і посадкою на рейси", - повідомив Ніколенко.
Крім того, дипломати звернулися до компетентних органів у Казахстані з проханням видати виїзні візи українцям, які у зв'язку з подіями в країні перевищили 90-денний термін безвізового перебування в державі.
- 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі. На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку, на всій території країни ввели режим надзвичайного стану.
- Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
- Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".
- 11 січня Токаєв оголосив завершення основної місії ОДКБ у Казахстані.
- 13 січня із Казахстану почали виводити сили ОДКБ, аеропорт Алмати відновив роботу.
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