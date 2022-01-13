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МЗС України: авіасполучення з Алмати відновиться найближчим часом

13 січня, 2022 четвер
19:46
Суспільство Ryanaіr

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що найближчим часом міжнародний аеропорт Алмати відновить міжнародні рейси, зокрема до України

Про це Ніколенко сказав у коментарі "Радіо Свобода".

"Міжнародний аеропорт Алмати відновив обслуговування цивільних повітряних суден. Вже відбулися рейси до Нур-Султана та Бішкека. Найближчим часом очікується оприлюднення графіку відновлення міжнародних рейсів, зокрема до України", - сказав Ніколенко.

Українці можуть безкоштовно перебронювати квитки на нові рейси з Нур-Султана або Алмати, про це з авіакомпанією Air Astana домовилось українське посольство. Також українів забезпечують тимчасовим місцем проживання та допомагають із посадкою на рейси.

"Дипломати та авіаперевізник працюють над якнайшвидшим відновленням рейсів Алмати-Київ. Наше посольство забезпечує зустріч громадян, які залізничним шляхом прибувають до Нур-Султана для подальшого вильоту до України, допомагає їм із тимчасовим місцем проживання і посадкою на рейси", - повідомив Ніколенко.

Крім того, дипломати звернулися до компетентних органів у Казахстані з проханням видати виїзні візи українцям, які у зв'язку з подіями в країні перевищили 90-денний термін безвізового перебування в державі.
 


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