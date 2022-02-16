МЗС закликало дипломатичні представництва заздалегідь попереджати про переїзд до Львова
МЗС надіслало ноту до всіх посольств і представництв міжнародних організацій, які акредитовані в Україні, з проханням заздалегідь повідомляти про повне чи часткове перенесення дипустанов чи переведення дипломатів до Львова
Про це повідомляє Укрінформ.
"На жаль, останніми днями Міністерство закордонних справ, так само як і більшість, отримувало повідомлення із ЗМІ, що до Львова планують переїжджати чи переносити свою діяльність частково чи в цілому дипломатичні представництва або консульські установи іноземних держав", - сказав представник МЗС України у Львові Андрій Грушко.
Він додав, що з метою уникнення спекуляцій з цього питання, МЗС надіслало ноту до всіх посольств і представництв міжнародних організацій, які акредитовані в Україні, з проханням повідомляти заздалегідь, якщо є така необхідність чи плани у посольств, або в тих, хто це вже зробив, повідомити про актуальне місцеперебування.
За його словами, міністерство може оперувати лише офіційною інформацією і станом на 16 лютого три країни повідомили про тимчасове перенесення своїх основних функцій до Львова - це США, Канада і Японія (перевела двох дипломатів до Львова, а посольство залишається повноцінно функціонувати у Києві).
- 12 лютого AP повідомило, що Сполучені Штати можуть залишити в Україні обмежену кількість американських дипломатів, але їх перемістять на захід країни ближче до кордону з Польщею.
- Основний штат співробітників посольства США в Україні переїхав до Львова.
- 16 лютого заступниця Держсекретаря США Венді Шерман назвала тимчасовим переміщення американського посольства зі Львова до Києва.
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