На 15 квітня в Україні погоджено 9 гуманітарних коридорів, - Верещук

Про це повідомила віцепрем'єр - міністр реінтеграції Ірина Верещук в facebook.



За її словами, гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ



Гуманітарні коридори погодили на таких напрямках:.

З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя евакуація можлива на власному транспорті.

Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).

Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).

Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).

с. Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).

Рубіжне – Бахмут.

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