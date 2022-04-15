English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На 15 квітня в Україні погоджено 9 гуманітарних коридорів, - Верещук

На 15 квітня в Україні погоджено 9 гуманітарних коридорів, - Верещук

15 квітня, 2022 п'ятниця
09:54
війна з Росією Гуманітарні коридори евакуація

Станом на 15 квітня в Україні затвердили 9 гуманітарних коридорів для евакуації населення

Про це повідомила віцепрем'єр - міністр реінтеграції Ірина Верещук в facebook. 

За її словами, гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ

Гуманітарні коридори погодили на таких напрямках:. 

  • З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя евакуація можлива на власному транспорті. 
  •  Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).
  • Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).
  • Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).
  • с. Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).
  • Рубіжне – Бахмут.
Вчора, 14 квітня, вдалось евакуювати  2 557 людей.
 
 
  • Від вечора 14 квітня окупанти обстрілюють Кремінну на Луганщині з важкого озброєння, унаслідок чого одна людина загинула та п'ятеро зазнали поранень.
  • На Півдні Росія намагається провести фортифікаційне обладнання позицій: поповнює запаси техніки, боєприпасів і палива.
  • 15 квітня у Скадовську на Херсонщині росіяни зняли прапори України на будівлі міськради та флагштоці й повісили триколори. Міська рада запевнила, що не працюватиме під російськими прапорами.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
евакуація
гуманітарні коридори
Читайте також:
Ракетний крейсер "Москва"
13 квітня, 2022 середа
Ракетами "Нептун" українці поцілили у російський крейсер "Москва", на флагмані Чорноморського флоту РФ пожежа
14 квітня, 2022 четвер
РФ завершує підготовку до наступу на схід та блокує перекидання українських підрозділів, – естонська розвідка
Павло Клімкін
14 квітня, 2022 четвер
Перший раз прямо “засвітили” постачання бронетехніки, і це абсолютний прорив. У Путіна немає шансу просуватися далі, - Клімкін
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.46
    Купівля 29.46
    Продаж 30.64
  • EUR
    Купівля 31.93
    Продаж 33.22
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
15 квітня
11:03
Ексклюзив
Маріуполь
Від жаху в місті літні люди вішались на власних балконах, - мешканка Маріуполя
10:59
Окупанти обстріляли позиції прикордонників на Чернігівщині
10:57
У Маріуполі окупанти забороняють ховати загиблих і проводять ексгумацію тіл людей, убитих раніше
10:54
Медики на фронті отримають 10 тисяч ампул кровоспинного засобу – Марина Порошенко
10:44
Airbnb надає безкоштовне проживання терміном на місяць для українців з рідкісними захворюваннями
10:25
Ексклюзив
Андрій Тетерук
Росія не встановлює правила гри: використання або загроза використання ядерної зброї залишається під юрисдикцією міжнародного законодавства, яке РФ підписувала - Тетерук
10:21
Японія планує відправити літак Сил самооборони з гуманітарною допомогою для українських біженців
10:18
міні-ярмарки Київ
У семи районах Києва 15 квітня працюють вісім мініярмарків
10:17
У Відні провели акцію проти сексуального насильства росіян над українцями
10:17
ДБР
ДБР розслідує понад 230 проваджень за держзраду й колабораціонізм. Серед фігурантів – військові, які перейшли на бік ворога під час анексії Криму
10:15
"Це наші хе****ть": росіяни обстріляли селище у Брянській області та звинуватили Україну. СБУ перехопила розмови окупантів
09:50
Альфа-Банк
З App Store видалили застосунок російського Альфа-Банку, - Федоров
09:38
Ексклюзив
Володимир В’ятрович
Вимкнення "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" із мережі Т2 послаблює позиції України в інформаційній війні проти РФ, хтось має понести відповідальність, - В’ятрович
09:38
Скадовськ
У Скадовську окупанти зняли українські прапори з будівлі міськради та флагштоку й повісили російські, - мер
09:35
Біженців з України в Ірландії планують розміщувати у спортивних залах
09:21
Вадим Денисенко
Меседжі про російську ядерну атаку - елемент інформаційної війни та блеф РФ, - Денисенко
09:05
Сценарист "Карткового будинку" зніме документальний фільм про військові злочини Росії у Бучі
08:59
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай
Окупанти всю ніч обстрілювали Кремінну: одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення, - Гайдай
08:42
діти війна
Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 198 дітей, понад 355 отримали поранення, - ювенальні прокурори
08:34
Біженці з України
30 тисяч українських біженців повертаються додому щодня,- ООН
08:27
Сергій Гайдай
Протягом доби окупанти 24 рази обстріляли Луганщину: загинуло двоє мирних мешканців, ще двох поранено, - Гайдай
08:04
збили безпілотник
На Одещині ЗСУ знищили російський безпілотник, - речник ОВА
08:03
Микола Княжицький
"Ведучі медведчуківських каналів не хочуть пускати в ефір проукраїнські канали?": Княжицький звернувся до Данілова щодо відключення з ефіру "Еспресо", "Прямий" та "5 канал"
07:41
Ягодин-пункт пропуску
На більшості пунктів пропуску на виїзд з України немає черг, - прикордонники
07:19
Мін'юст
В Україні створили робочу групу, яка розробить механізм відшкодування збитків, завданих росіянами
07:09
Біженці
Дуда підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям: стосуються спрощеного отримання податкового номера й тимчасового доступу до медпрофесій
06:52
ліки
У кожній лікарні окупованого Херсона відкрили пункт видачі ліків, - мер
06:42
Херсон окупанти
На Півдні Росія намагається провести фортифікаційне обладнання позицій: поповнює запаси техніки, боєприпасів і палива, - Генштаб
06:30
"Рома", Ліга конференцій
Ліга конференцій: результати всіх матчів чвертьфіналу
06:29
Takflix
Takflix опублікував добірку фільмів українського режисера Суровцова, який зміг евакуюватися з Маріуполя
06:24
Нацполіція
Перейшли на сторону ворога: на Луганщині п’ятьом поліцейським-зрадникам оголосили про підозру
05:53
Андрій Ярмоленко
Ліга Європи: результати всіх матчів чвертьфіналу
05:49
окупанти гармата
Село Горенка на Київщині зруйновано майже на 80%, - супутниковий центр ООН
05:32
окупанти
Окупанти з території РФ обстріляли забороненими снарядам Охтирський район на Сумщині, - голова ОВА
04:59
Воєнні злочини Росії
Національна поліція України розслідує 95% воєнних злочинів РФ, - МВС
04:49
Інфографіка
Артем Довбик
Ліга націй: з'явився оновлений календар матчів для збірної України
04:12
Путін
Росія просить Бразилію підтримати їх у МВФ, Світовому банку та G20, - Reuters
03:54
обмін полоненими
На Херсонщині пройшов обмін полоненими
03:39
Інфографіка
Укрзалізниця
Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових евакуаційних потягів на 15 квітня
03:27
Буча жертви
Практично 85% усіх тіл у Бучі, які піднімають з братських могил, чи індивідуальних поховань – з отворами від куль
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV