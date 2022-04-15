На 15 квітня в Україні погоджено 9 гуманітарних коридорів, - Верещук
Станом на 15 квітня в Україні затвердили 9 гуманітарних коридорів для евакуації населення
Про це повідомила віцепрем'єр - міністр реінтеграції Ірина Верещук в facebook.
За її словами, гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ
Гуманітарні коридори погодили на таких напрямках:.
- З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя евакуація можлива на власному транспорті.
- Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).
- Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).
- Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).
- с. Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).
- Рубіжне – Бахмут.
- Від вечора 14 квітня окупанти обстрілюють Кремінну на Луганщині з важкого озброєння, унаслідок чого одна людина загинула та п'ятеро зазнали поранень.
- На Півдні Росія намагається провести фортифікаційне обладнання позицій: поповнює запаси техніки, боєприпасів і палива.
- 15 квітня у Скадовську на Херсонщині росіяни зняли прапори України на будівлі міськради та флагштоці й повісили триколори. Міська рада запевнила, що не працюватиме під російськими прапорами.
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