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На 15% менше, аніж у кризовий 2021 рік. Авіація не виконає плану Путіна по перевезенню 100 млн пасажирів

27 жовтня, 2022 четвер
03:43
Економіка Аерофлот

Російські авіакомпанії не перевезуть цього року 100 млн осіб, як цього вимагав Путін і обіцяли чиновники

Про це доповів керівник Росавіації Олександр Нерадько міністру транспорту Віталію Савельєву у своїй щомісячній доповіді, пославшись на прогнозні показники авіаперевізників, інформує телеграм-канал "Авіаторщина".

Згідно з ними, цивільна авіація країни в 2022 році зможе перевезти 94,5 млн осіб, що на 14,9% нижче за 2021 рік.

За 9 місяців 2022 року пасажиропотік російських авіакомпаній склав 72,8 млн осіб (-12,9%): усередині країни перевезено 59,9 млн (-12,1%), на міжнародних рейсах - 12,9 млн (-16,8%) %).

У жовтні перевізники спрогнозували 8,3 млн. пасажирів, з них 6,4 млн. на рейсах по РФ і 1,9 млн. — на міжнародних. Таким чином, за 10 місяців авіакомпанії РФ розраховують перевезти 81,1 млн осіб: 66,3 млн усередині країни та 14,8 млн на рейсах до/з РФ.

За даними aviatorshina, у листопаді та грудні компанії виставили на рейсах по Росії 12,6 млн крісел. Навіть якщо всі вони будуть зайняті, авіакомпанії не досягнуть заданого президентом обсягу авіаперевезень усередині країни на 10% (або 8,6 млн осіб).

На міжнародних рейсах російських авіакомпаній у 2022 році очікується 16,57 млн. пасажирів - такий прогноз дано в доповіді Олександра Нерадько. Це вище за початкові оцінки як авіакомпаній (₽13 млн), так і Мінтрансу (₽10 млн). Виходячи з цього, прогноз пасажиропотоку на рейсах по РФ цього року - 78 млн (-10,9%).

Видання зазначає, що міністр транспорту у квітні доручив Нерадько щомісяця звітувати про проміжні результати досягнення президентського плану з перевезення авіакомпаніями РФ у 2022 році не менше 100 млн осіб. Причому планка по внутрішньоросійському пасажиропотоку президентом була задана на рівні вище за торішній показник (87,5 млн пасажирів). Для цього авіакомпаніям було виділено ₽100 млрд субсидії на компенсацію частини вартості авіаквитків на внутрішньоросійські рейси в квітні-жовтні. Її зараз збираються продовжити до березня 2023 року, виділивши ще ₽50,6 млрд.

Наростити авіаперевезення Росією авіакомпаніям завадили закриті з 24 лютого аеропорти південних і центральних регіонів країни, пояснило джерело в одному перевізнику, додавши, що навіть 78 млн – це цілком добрий результат. Адже навесні співвласник аеропорту Внуково та авіакомпанії "Азимут" говорив, що якщо російські авіакомпанії в 2022 році перевезуть 70 млн пасажирів.

Тоді ж Мінтрансу було представлено прогноз пасажиропотоку авіакомпаній на рейсах по РФ у 2022 році на рівні 75-78,8 млн осіб для його включення до стратегії розвитку авіагалузі до 2030 року. Але його міністерство проігнорувало і як цільове значення вказало у документі 90 млн.

  • Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
  • Мінтранс РФ мусив визнати, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019-м – більше як на 30%.
  • 14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.
  • 1 жовтня Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.

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транспорт
санкції проти Росії
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