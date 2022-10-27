Про це доповів керівник Росавіації Олександр Нерадько міністру транспорту Віталію Савельєву у своїй щомісячній доповіді, пославшись на прогнозні показники авіаперевізників, інформує телеграм-канал "Авіаторщина".

Згідно з ними, цивільна авіація країни в 2022 році зможе перевезти 94,5 млн осіб, що на 14,9% нижче за 2021 рік.

За 9 місяців 2022 року пасажиропотік російських авіакомпаній склав 72,8 млн осіб (-12,9%): усередині країни перевезено 59,9 млн (-12,1%), на міжнародних рейсах - 12,9 млн (-16,8%) %).

У жовтні перевізники спрогнозували 8,3 млн. пасажирів, з них 6,4 млн. на рейсах по РФ і 1,9 млн. — на міжнародних. Таким чином, за 10 місяців авіакомпанії РФ розраховують перевезти 81,1 млн осіб: 66,3 млн усередині країни та 14,8 млн на рейсах до/з РФ.

За даними aviatorshina, у листопаді та грудні компанії виставили на рейсах по Росії 12,6 млн крісел. Навіть якщо всі вони будуть зайняті, авіакомпанії не досягнуть заданого президентом обсягу авіаперевезень усередині країни на 10% (або 8,6 млн осіб).

На міжнародних рейсах російських авіакомпаній у 2022 році очікується 16,57 млн. пасажирів - такий прогноз дано в доповіді Олександра Нерадько. Це вище за початкові оцінки як авіакомпаній (₽13 млн), так і Мінтрансу (₽10 млн). Виходячи з цього, прогноз пасажиропотоку на рейсах по РФ цього року - 78 млн (-10,9%).

Видання зазначає, що міністр транспорту у квітні доручив Нерадько щомісяця звітувати про проміжні результати досягнення президентського плану з перевезення авіакомпаніями РФ у 2022 році не менше 100 млн осіб. Причому планка по внутрішньоросійському пасажиропотоку президентом була задана на рівні вище за торішній показник (87,5 млн пасажирів). Для цього авіакомпаніям було виділено ₽100 млрд субсидії на компенсацію частини вартості авіаквитків на внутрішньоросійські рейси в квітні-жовтні. Її зараз збираються продовжити до березня 2023 року, виділивши ще ₽50,6 млрд.

Наростити авіаперевезення Росією авіакомпаніям завадили закриті з 24 лютого аеропорти південних і центральних регіонів країни, пояснило джерело в одному перевізнику, додавши, що навіть 78 млн – це цілком добрий результат. Адже навесні співвласник аеропорту Внуково та авіакомпанії "Азимут" говорив, що якщо російські авіакомпанії в 2022 році перевезуть 70 млн пасажирів.

Тоді ж Мінтрансу було представлено прогноз пасажиропотоку авіакомпаній на рейсах по РФ у 2022 році на рівні 75-78,8 млн осіб для його включення до стратегії розвитку авіагалузі до 2030 року. Але його міністерство проігнорувало і як цільове значення вказало у документі 90 млн.

Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.

Мінтранс РФ мусив визнати, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019-м – більше як на 30%.

14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.

1 жовтня Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.

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