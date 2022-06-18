На 24 лютого Тероборони Херсонщини як такої не було, - голова облради
Територіальна оборона Херсонщини станом на 24 лютого 2022 року лише розгорталася, а тому не могла дати гідну відсіч ворогу
З такою заявою виступив чинний голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко в інтерв'ю агенції "Укрінформ".
"Чи була в Херсонській області територіальна оборона на момент повномасштабного російського вторгнення?", - запитав у Самойленка журналіст.
"Вона була на стадії створення і тому активних функцій у перші дні війни не змогла виконати", - сказав керівник облради.
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"Ті будівлі, які громади передали для облаштування пунктів територіальної оборони, ще не було підготовлено для розміщення підрозділів. Тому, відверто кажучи, територіальна оборона була не зовсім готовою", - наголосив Олександр Самойленко.
При цьому він високо оцінив дії розміщених тоді на Херсонщині бійців та командирів ЗСУ у перші дні російського вторгнення.
"Водночас ті кілька днів, коли підрозділи Збройних Сил України в області стримували наступ ворога, дали змогу згрупуватися територіальній обороні у Миколаївській області та в інших сусідніх регіонах", - додав голова Херсонської обласної ради.
- Нагадаємо, Самойленко назвав ім'я зрадника з Управління СБУ в Херсонській області, який, на його думку, є основним відповідальним за швидке просування ворога територією області.
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