На 24 лютого Тероборони Херсонщини як такої не було, - голова облради

З такою заявою виступив чинний голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко в інтерв'ю агенції "Укрінформ".

"Чи була в Херсонській області територіальна оборона на момент повномасштабного російського вторгнення?", - запитав у Самойленка журналіст.

"Вона була на стадії створення і тому активних функцій у перші дні війни не змогла виконати", - сказав керівник облради.

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"Ті будівлі, які громади передали для облаштування пунктів територіальної оборони, ще не було підготовлено для розміщення підрозділів. Тому, відверто кажучи, територіальна оборона була не зовсім готовою", - наголосив Олександр Самойленко.

При цьому він високо оцінив дії розміщених тоді на Херсонщині бійців та командирів ЗСУ у перші дні російського вторгнення.

"Водночас ті кілька днів, коли підрозділи Збройних Сил України в області стримували наступ ворога, дали змогу згрупуватися територіальній обороні у Миколаївській області та в інших сусідніх регіонах", - додав голова Херсонської обласної ради.

Нагадаємо, Самойленко назвав ім'я зрадника з Управління СБУ в Херсонській області, який, на його думку, є основним відповідальним за швидке просування ворога територією області.

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