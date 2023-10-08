На 9 й 10 жовтня по всьому Ізраїлю скасували заняття для школярів та студентів

Про це пише Haaretz.

Вказівки Командування набудуть чинності о 15:00 9 жовтня та триватимуть до 18:00 вівторка, 10 жовтня. Ця директива була видана після оцінки ситуації у країні Міністерством освіти.



"Зважаючи на масштаби стихійного лиха та складність безпекової ситуації, у найближчі два дні не буде занять та освітніх заходів у всіх навчальних закладах по всій країні, включаючи спеціальні навчальні заклади", - оголосив міністр освіти Йоав Кіш.

Наразі планується поступове повернення до навчального процесу починаючи з середи, 11 жовтня, проте це залежатиме від безпекової ситуації.

Події в Ізраїлі

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна знаходиться "у стані війни".

Для ударів по командним пунктам палестинців ЦАГАЛ активно задіював авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.

Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".

У неділю, 8 жовтня, кабінет міністрів безпеки Ізраїлю офіційно оголосив воєнний стан згідно зі статтею 40 Основного закону країни - це перше подібне рішення за 50 років.

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