"На Адаманті": в кінотеатрах Києва та Львова стартував показ фільму-переможця Берлінале-2023

Зокрема продаж квитків на вечірній сеанс стартував у столичному кінотеатрі "Жовтень".

Сюжет фільму розгортається в психіатричній лікарні "Адамант". Це унікальний лікувальний центр, який має вигляд плавучої споруди, розташованої на Сені, в самому центрі Парижа. Заклад приймає людей, які страждають на психічні розлади, пропонуючи їм догляд, який вкорінить їх у часі та просторі й допоможе їм відновитися.

Працівники "Адаманту" пропонують пацієнтам консультації та арттерапію за допомогою музики, літератури, кіно, живопису тощо.

Головне завдання команди закладу — "протистояти знелюдненню психіатрії".

Цьогоріч фільм здобув головну нагороду Берлінського міжнародного кінофестивалю.

Прокат триватиме з 2 по 5 листопада у "Планеті кіно" у ТРЦ Forum (Львів) та ТРЦ Blockbuster Mall (Київ). У столичному кінотеатрі "Жовтень" фільм показуватимуть до 8 листопада.

2 листопада в український прокат також виходить документальний фільм режисера Сергія Буковського "Іван і Марта".

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