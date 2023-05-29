На Бахмутському напрямку ворог намагається стабілізувати оборону, але наші війська ускладнюють процес, - Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що на Бахмутському напрямку Донецької області російські війська проводять ротацію та намагаються стабілізувати оборону
Про це написала Ганна Маляр у телеграмі.
"Інтенсивність наступальних дій ворога суттєво знизилась, оскільки він здійснює заміну військ з вагнерівців на регулярні підрозділи та намагається стабілізувати оборону на цьому напрямку. Наші війська своїми діями відчутно ускладнюють ворогу цей процес", - інформує військова.
Повідомляється, що водночас інтенсивність артилерійських обстрілів зі сторони армії РФ не зменшилась.
Маляр пише, що вагнерівці виводять свої підрозділи з Бахмута, на їх місце заходять регулярні російські війська. Зокрема заміна ворожих підрозділів відбувається на півночі передмістя.
"Наші війська контролюють околиці Бахмута у південно-західній частині в районі "Літак", наголосила заступниця міністра оборони.
Водночас ворог намагається посилити та наростити підрозділи на півдні від Бахмута.
"Просування на флангах станом на вчора та сьогодні зранку не здійснюється у зв‘язку з виконанням інших завдань", - додала Маляр.
- Нагадаємо, між Євгеном Пригожиним та вищим військовим керівництвом РФ давно напружені стосунки. Так, 21 лютого стало відомо, що він неодноразово скаржився на брак належного постачання боєприпасів його бойовикам, публічно критикував і скандалив із чиновниками російського міноборони, зокрема з його головою Сергієм Шойгу. Нещодавно засновник ПВК Вагнера заявив, що його та інших високопоставлених вагнерівців повністю відключили від урядової лінії зв'язку РФ та заблокували всі перепустки до російських міністерств.
- 13 березня Інститут вивчення війни констатував, що конфлікт між міноборони Росії та Євгеном Пригожиним досяг апогею на тлі битви за Бахмут.
- 15 травня зазначалося, що засновник російської ПВК Вагнера Євген Пригожин нібито пропонував Україні в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмута, розкрити дані про позиції військ РФ для атак.
- Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що засновник групи Вагнера Євген Пригожин підриває режим російського президента Володимира Путіна через неотриману нагороду "за захоплення Бахмута".
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