Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в етері Еспресо.

За його словами, на Бахмутському напрямку 15 червня було два боєзіткнення, а 16-го - одне. ЗСУ знищують росіян усіма видами артилерійського вогню.

"За цю добу вдалося знищити 85 окупантів, 141 поранити, чотирьох узяти в полон, знищити три гармати, "град", ЗРК "Стріла-10", польовий склад із боєприпасами", - наголосив Сергій Череватий.