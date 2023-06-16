На Бахмутському напрямку ЗСУ за добу знищили 85 росіян, три гармати та склад із боєприпасами РФ, - Череватий
На Бахмутському напрямку 15 червня ЗСУ ліквідували 85 окупантів, 141 поранили, знищили "град" і склад боєприпасів
Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в етері Еспресо.
За його словами, на Бахмутському напрямку 15 червня було два боєзіткнення, а 16-го - одне. ЗСУ знищують росіян усіма видами артилерійського вогню.
"За цю добу вдалося знищити 85 окупантів, 141 поранити, чотирьох узяти в полон, знищити три гармати, "град", ЗРК "Стріла-10", польовий склад із боєприпасами", - наголосив Сергій Череватий.
- 15 червня РФ втратила в Україні 590 окупантів, 10 танків і дві РСЗВ.
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