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"На болотах підгоряє": усі повітряні атаки на Київ у травні були відбиті, - майор запасу НГУ Гетьман

13 травня, 2023 субота
12:17
Війна з Росією зенітно ракетний комплекс Patriot

Ветеран російсько-української війни майор запасу НГУ Олексій Гетьман зазначив, що з початку травня росіяни здійснили шість повітряних атак на Київ

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"З початку травня росіяни майже через день робили повітряні атаки на Київ. На болотах має підгоряти, тому що всі повітряні атаки у травні на Київ були відбиті. Все, що летіло на Київ, починаючи від "кинджала" та закінчуючи "шахедами", було знищено нашими засобами ППО. Є різна тактика знищення різного класу ракет. У нас є мобільні групи, які виїжджають з кулеметним озброєнням та знищують безпілотники", - пояснив Гетьман.

  • Нагадаємо, 6 травня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що українські військові збили російську ракету "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot.
  • 9 травня Пентагон офіційно підтвердив, що Україна збила російський "кинджал" системою Patriot.
  • Вночі 13 квітня протиповітряна оборона знищила 17 з 21 БПЛА Shahed, якими росіяни атакували Україну з північного та південного напрямків









 

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