"На болотах підгоряє": усі повітряні атаки на Київ у травні були відбиті, - майор запасу НГУ Гетьман
Ветеран російсько-української війни майор запасу НГУ Олексій Гетьман зазначив, що з початку травня росіяни здійснили шість повітряних атак на Київ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"З початку травня росіяни майже через день робили повітряні атаки на Київ. На болотах має підгоряти, тому що всі повітряні атаки у травні на Київ були відбиті. Все, що летіло на Київ, починаючи від "кинджала" та закінчуючи "шахедами", було знищено нашими засобами ППО. Є різна тактика знищення різного класу ракет. У нас є мобільні групи, які виїжджають з кулеметним озброєнням та знищують безпілотники", - пояснив Гетьман.
- Нагадаємо, 6 травня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що українські військові збили російську ракету "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot.
- 9 травня Пентагон офіційно підтвердив, що Україна збила російський "кинджал" системою Patriot.
- Вночі 13 квітня протиповітряна оборона знищила 17 з 21 БПЛА Shahed, якими росіяни атакували Україну з північного та південного напрямків
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.33
Купівля 37.33Продаж 37.88
-
EUR
Купівля 40.67Продаж 41.62
- Актуальне
- Важливе