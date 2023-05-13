Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"З початку травня росіяни майже через день робили повітряні атаки на Київ. На болотах має підгоряти, тому що всі повітряні атаки у травні на Київ були відбиті. Все, що летіло на Київ, починаючи від "кинджала" та закінчуючи "шахедами", було знищено нашими засобами ППО. Є різна тактика знищення різного класу ракет. У нас є мобільні групи, які виїжджають з кулеметним озброєнням та знищують безпілотники", - пояснив Гетьман.

Нагадаємо, 6 травня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що українські військові збили російську ракету "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot.

9 травня Пентагон офіційно підтвердив, що Україна збила російський "кинджал" системою Patriot.

Вночі 13 квітня протиповітряна оборона знищила 17 з 21 БПЛА Shahed, якими росіяни атакували Україну з північного та південного напрямків

















