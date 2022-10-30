На чатбот єВорог приймають повідомлення про вибухонебезпечні предмети

Про це повідомили в telegram-каналі.

"Сапери щодня продовжують розміновувати Україну від ворожих предметів. З 24 лютого розмінувальники служби з надзвичайних ситуацій знешкодили понад 259 тисяч вибухонебезпечних ворожих предметів та обстежили близько 73 тисяч гектарів землі", - йдеться у дописі.

Проте, багато територій досі небезпечні, тому ворожі предмети після окупантів можуть бути будь-де: на вулицях, дорогах, узбіччях, лісосмугах, на дитячих майданчиках, у покинутих будинках.

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Міністерство цифрової трансформації України закликало, при знаходженні міни, снаряду, нерозірваної ракети або інших ворожих вибухонебезпечних та підозрілих предметів - не наближатися до них близько та в жодному разі не чіпати.

"Обов'язково повідомте ДСНС через Телеграм-чатбот Мінцифри @evorog_bot", - йдеться у дописі.

27 жовтня стало відомо, що від початку війни в Україні знищено понад 250 тис. вибухонебезпечних предметів.

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