На Чернігівщині з річки витягли два російські танки з членами екіпажів
У Чернігівській області з річки витягли два танки РФ й трупи п'яти рашистів
Про це інформує в фейсбуці оперативне командування "Північ".
На території Менської громади, що на Чернігівщині, з річки витягнули російські танки з тілами окупантів.
"Один ворожий танк Т-72, за словами очевидців, потонув наприкінці лютого. Всередині виявили тіла двох членів екіпажу. Місце механіка-водія було порожнім. Машина потонула догори гусеницями, тож ті, хто знаходився у башті були приречені на загибель. Ще один російський танк Т-72 витягли 6 липня. Цього разу всередині був екіпаж окупантів у повному комплекті - троє росіян", - йдеться в повідомленні.
- Служба безпеки України поширила відео знищення БТР і трьох російських танків.
- Збройні сили України знищили близько двадцяти пунктів управління російських військ, стільки ж логістичних центрів і складів, а також 15 радіолокаційних станцій протиповітряної оборони.
- З 24 лютого до 7 липня окупанти втратили близько 36 650 військових, 1602 танки, 667 безпілотників і 155 крилатих ракет.
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