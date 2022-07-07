Про це інформує в фейсбуці оперативне командування "Північ".

На території Менської громади, що на Чернігівщині, з річки витягнули російські танки з тілами окупантів.

"Один ворожий танк Т-72, за словами очевидців, потонув наприкінці лютого. Всередині виявили тіла двох членів екіпажу. Місце механіка-водія було порожнім. Машина потонула догори гусеницями, тож ті, хто знаходився у башті були приречені на загибель. Ще один російський танк Т-72 витягли 6 липня. Цього разу всередині був екіпаж окупантів у повному комплекті - троє росіян", - йдеться в повідомленні.

Служба безпеки України поширила відео знищення БТР і трьох російських танків.

Збройні сили України знищили близько двадцяти пунктів управління російських військ, стільки ж логістичних центрів і складів, а також 15 радіолокаційних станцій протиповітряної оборони.

З 24 лютого до 7 липня окупанти втратили близько 36 650 військових, 1602 танки, 667 безпілотників і 155 крилатих ракет.