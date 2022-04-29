На Дніпропетровщині через вибух касетного боєприпасу загинув чоловік

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Відомо, що 28 квітня мешканець села Мала Костромка Криворізького району підібрав нерозірваний касетний боєприпас. Під час того, як чоловік рухався на власному транспорті, снаряд здетонував. Постраждалий отримав численні осколкові поранення та помер на місці.

Розпочате кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



В генпрокуратурі наголошують, що окупанти продовжують обстрілювали околиці обласного центру забороненими боєприпасами.

Додамо, Збройним Силам 29 квітня вдалося збити ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровською областю.

Також повідомляли, що вранці 29 квітня окупанти обстріляли з "градів" Велику Костромку та Мар’янське на Дніпропетровщині, пошкодивши господарські будівлі, постраждалих немає.