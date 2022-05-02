На Дніпропетровщині є два основні напрямки загроз, - депутат облради Курячий
Максим Курячий, депутат Дніпропетровської облради, боєць ЗСУ, розповів, що для Дніпропетровської області є два головні напрямки загроз - з боку Синельниківського та Криворізького районів, ворог постійно намагається прорвати нашу оборону, але успіху не має
Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Дніпропетровщині сьогодні вимальовуються два основні напрямки загроз. Перший напрямок – це Синельниківський район, який межує з Донеччиною та Запорізькою областю з боку Гуляйполя. Другий напрямок – це Криворізький район з боку Херсонщини. Лінія зіткнення проходить в 50-60 км від міста Кривий Ріг, на території Херсонської області, і її довжина десь 100 км" - зауважив депутат облради.
Максим Курячий підкреслив, що ворог постійно намагається прорвати нашу оборону, але успіху не має.
"Станом на сьогодні ворог зазнає втрат як в техніці, так і в особовому складі, але постійні артобстріли дістаються нашим громадам, які межують з Херсонщиною"- додав боєць ЗСУ.
Курячий зазначив, що військова адміністрація області разом з ЗСУ та теробороною постійно укріплюють рубежі оборони й Криворіжжя, і Дніпропетровської області.
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