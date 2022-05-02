На Дніпропетровщині є два основні напрямки загроз, - депутат облради Курячий

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо".



"На Дніпропетровщині сьогодні вимальовуються два основні напрямки загроз. Перший напрямок – це Синельниківський район, який межує з Донеччиною та Запорізькою областю з боку Гуляйполя. Другий напрямок – це Криворізький район з боку Херсонщини. Лінія зіткнення проходить в 50-60 км від міста Кривий Ріг, на території Херсонської області, і її довжина десь 100 км" - зауважив депутат облради.



Максим Курячий підкреслив, що ворог постійно намагається прорвати нашу оборону, але успіху не має.



"Станом на сьогодні ворог зазнає втрат як в техніці, так і в особовому складі, але постійні артобстріли дістаються нашим громадам, які межують з Херсонщиною"- додав боєць ЗСУ.



Курячий зазначив, що військова адміністрація області разом з ЗСУ та теробороною постійно укріплюють рубежі оборони й Криворіжжя, і Дніпропетровської області.

Напередодні Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська створюють умови для наступу на Миколаїв і Кривий Ріг

Раніше радник голови Офісу президента України Олексій Арестович сказав, що російські війська намагаються наступати на всій лінії фронту та вирішили йти на Кривий Ріг Дніпропетровської області з боку тимчасово захопленого Херсона