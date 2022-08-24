Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у телеграмі.

"Близько 15:00 на Дніпропетровщині в Синельниківському районі російська ракета влучила у приватний будинок.

Під завалами опинилися 2 дітей. Їх евакуювали, діти живі!", - пише Тимошенко.

24 серпня російські окупанти поцілили у військову інфраструктуру Миргорода на Полтавщині. Пожежа триває.

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