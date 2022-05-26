Про це інформує в телеграмі Національна поліція.



Ворог завдав удару по – Авдіївці, Покровську, Бахмуту, Слов’янську, Мар’їнці, Миколаївці, Святогірську, Лиману, Південному, Великій Новосілці, Райгородку, Сидоровому та Времівці.



Зазнали руйнувань 27 об’єктів цивільної інфраструктури – житлові будинки, школа, оздоровчий заклад і залізничні зв'язки.



Окупанти РФ били з ракетних комплексів "Іскандер", реактивних систем залпового вогню "Град" і "Торнадо", важкої артилерії й танків.



Серед мирного населення є загиблі та поранені.



"На місцях обстрілів працювала поліція, всі злочини РФ задокументовано. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

За день 25 травня на Донеччині російські злочинці вбили 4 мирних жителів: 2 у Лимані, 1 у Сидоровому і 1 у Берестовому. Ще 12 людей дістали поранення.

За день 24 травня на Донеччині російські злочинці вбили 12 мирних жителів: 3 у Бахмуті, 2 у Торецьку, 2 в Авдіївці, 2 у Райгородку, 1 у Лимані, 1 у Миколаївці та 1 в Калиновому. Ще 10 людей отримали поранення.

Нагадаємо, на Луганщині 22 травня росіяни пошкодили понад 70 будинків, убили людину й поранили ще одну. Померла дитина, поранена раніше.

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