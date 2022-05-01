На Донеччині росіяни вбили ще 4 цивільних, 9 людей отримали поранення, - голова ОВА

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



"За 30 квітня росіяни поранили ще 9 мирних мешканців Донеччини, серед яких 4 дитини: 3 у Добропіллі та 1 у Дробишевому.

Крім того, у Бахмуті зареєстровано смерть однієї людини, пораненої на Луганщині. Також сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо 3 загиблих у Маріуполі", - йдеться у повідомленні.



Голова Донеччини також відзначив, що точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі - досі неможливо уточнити.





29 квітня ЗСУ підірвали залізничний міст на Донеччині: у річку звалився російський поїзд з вантажними вагонами.

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