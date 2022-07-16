Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Противник застосовує ствольну артилерію, системи залпового вогню, активізувалася ворожа авіація. Ворог знищує міста. Українські захисники тримають рубежі. Прямого контакту з ворогом немає, наші хлопці самі шукають прямого контакту з ворогом, але вони бояться виходити та уникають бойового зіткнення", - наголосив Рубан.

Боєць нацгвардії також додав, що у районі Краматорська ворог перегруповується та постійно обстрілює місто.

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