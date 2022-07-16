На Донеччині ворог уникає прямого контакту, - боєць нацгвардії Рубан
Боєць нацгвардії України, батальйон "Свобода" Артем Рубан розповів, що найгарячішими напрямками зараз є Бахмут та Слов’янськ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Противник застосовує ствольну артилерію, системи залпового вогню, активізувалася ворожа авіація. Ворог знищує міста. Українські захисники тримають рубежі. Прямого контакту з ворогом немає, наші хлопці самі шукають прямого контакту з ворогом, але вони бояться виходити та уникають бойового зіткнення", - наголосив Рубан.
Боєць нацгвардії також додав, що у районі Краматорська ворог перегруповується та постійно обстрілює місто.
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