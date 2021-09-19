На Google Docs заблокували створені соратниками Навального списки "Розумного голосування"
Компанія Google заблокувала створені соратниками російського опозиціонера Олексія Навального списки "Розумного голосування" на сервісі Google Docs
Про це повідомляють російські ЗМІ.
При спробі відкрити документи з'являється повідомлення, що вони порушують умови використання сервісу. Команда ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального створила копії документів, вони поки не блокуються в Google Docs.
Google напередодні направив команді опозиціонера повідомлення Роскомнадзора про те, що посилання на файли "Розумного голосування" були додані в список заборонених матеріалів. Корпорація повідомляла, що повинна буде заблокувати доступ до файлів.
Роскомнадзор 6 вересня заблокував сайт "Розумного голосування". До першого дня голосування в Росії Apple і Google видалили зі своїх магазинів додаток "Навальний", в якому можна було подивитися кандидатів "Розумного голосування". Telegram заблокував бот проєкту, пояснивши це забороною агітації в "дні тиші". YouTube також обмежив доступ до відео з рекомендаціями "Розумного голосування".
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- Нагадаємо, 17 вересня Google і Apple видалили додаток соратників опозиціонера Олексія Навального з "Розумним голосуванням" з Google Play і App Store.
- 18 вересня компанія Google зажадала від соратників ув'язненого російського політика Олексія Навального видалити з Google Docs документи зі списками кандидатів, рекомендованих "Розумним голосуванням".
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