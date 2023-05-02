Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Харківській області залишається високою мінна небезпека. Сьогодні близько 14:20 в Ізюмському районі між селами Вербівка та Вовчий Яр у полі підірвався трактор. Двоє цивільних людей отримали поранення", - написав він.

Пізніше чиновник уточнив, що чоловіків урятувати не вдалося.

"За оновленою інформацією Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги, 2 чоловіків 39 та 47 років, які підірвалися сьогодні в Ізюмському районі, від отриманих травм загинули", - повідомив Синєгубов.

Він підкреслив, що в роботах із розмінування Харківщини задіяно більше 250 осіб та більше 100 одиниць спецтехніки.

"Наразі в області виявлено та знешкоджено майже 66 тис. вибухонебезпечних предметів", - зазначив він.