На Харківщині на російській міні підірвався трактор: загинули двоє цивільних
2 травня на Харківщині на ворожій міні підірвався трактор. Двоє цивільних чоловіків унаслідок вибуху отримали несумісні з життям травми
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"У Харківській області залишається високою мінна небезпека. Сьогодні близько 14:20 в Ізюмському районі між селами Вербівка та Вовчий Яр у полі підірвався трактор. Двоє цивільних людей отримали поранення", - написав він.
Пізніше чиновник уточнив, що чоловіків урятувати не вдалося.
"За оновленою інформацією Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги, 2 чоловіків 39 та 47 років, які підірвалися сьогодні в Ізюмському районі, від отриманих травм загинули", - повідомив Синєгубов.
Він підкреслив, що в роботах із розмінування Харківщини задіяно більше 250 осіб та більше 100 одиниць спецтехніки.
"Наразі в області виявлено та знешкоджено майже 66 тис. вибухонебезпечних предметів", - зазначив він.
- Наприкінці березня на Херсонщині на ворожій міні підірвалися енергетики.
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