На Харківщині в полі підірвався трактор, водій загинув на місці
Під час робіт у полі деокупованої Харківської області стався нещасний випадок: водій трактора загинув на місці від підриву невизначеного боєприпасу
Про це інформує ДСНС.
"Подія сталася на території Ізюмського району, у полі. Там підірвався трактор на невідомому боєприпасі", - йдеться в матеріалі.
Повідомляється, що 52-річний водій загинув на місці.
Рятувальники просять жителів Харківщини бути обережними та пам’ятати про високу мінну небезпеку на деокупованих територіях.
У разі виявлення підозрілого предмета необхідно повідомляти про знахідку на 101 або 102.
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