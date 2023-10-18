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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією На Харківщині в полі підірвався трактор, водій загинув на місці

На Харківщині в полі підірвався трактор, водій загинув на місці

18 жовтня, 2023 середа
09:45
Війна з Росією

Під час робіт у полі деокупованої Харківської області стався нещасний випадок: водій трактора загинув на місці від підриву невизначеного боєприпасу

Про це інформує ДСНС.

"Подія сталася на території Ізюмського району, у полі. Там підірвався трактор на невідомому боєприпасі", - йдеться в матеріалі.

Повідомляється, що 52-річний водій загинув на місці.

Рятувальники просять жителів Харківщини бути обережними та пам’ятати про високу мінну небезпеку на деокупованих територіях.

У разі виявлення підозрілого предмета необхідно повідомляти про знахідку на 101 або 102.

  • 1 жовтня у селищі Донець Харківської області комбайн під час збору пізніх зернових культур наїхав на вибуховий пристрій. Унаслідок цього водій отримав поранення.
  • У полі в селі Чкалове Херсонської області 2 жовтня на російській міні підірвався чоловік на тракторі, який називався розмінувальником, але не мав ліцензії.  
Новини
Харківщина
Ізюм
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