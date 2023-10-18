На Харківщині в полі підірвався трактор, водій загинув на місці

Про це інформує ДСНС.

"Подія сталася на території Ізюмського району, у полі. Там підірвався трактор на невідомому боєприпасі", - йдеться в матеріалі.

Повідомляється, що 52-річний водій загинув на місці.

Рятувальники просять жителів Харківщини бути обережними та пам’ятати про високу мінну небезпеку на деокупованих територіях.

У разі виявлення підозрілого предмета необхідно повідомляти про знахідку на 101 або 102.