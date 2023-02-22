На Херсонщині на 23-25 лютого посилили заходи безпеки: подробиці

Відповідне розпорядження підписав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає пресслужба ОВА.

Згідно з повідомленням, у зв’язку з можливою ескалацією воєнних дій із боку ворога з 23 по 25 лютого:

підприємства та установи комунальної форми власності, за виключенням об'єктів критичної інфраструктури, переходять на дистанційну форму роботи;

буде обмежено видачу гуманітарної допомоги, грошових виплат у відділеннях Укрпошти;

правоохоронці посилено патрулюватимуть місця можливого скупчення людей;

Водночас Пункти незламності працюватимуть цілодобово, підкреслили в ОВА.

Людям радять у ці дні бути особливо обережними й дбати про свою безпеку та безпеку рідних.