На Херсонщині на 23-25 лютого посилили заходи безпеки: подробиці
На підконтрольній уряду України частині Херсонської області суттєво посилили заходи безпеки перед річницею повномасштабного вторгнення РФ
Відповідне розпорядження підписав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає пресслужба ОВА.
Згідно з повідомленням, у зв’язку з можливою ескалацією воєнних дій із боку ворога з 23 по 25 лютого:
- підприємства та установи комунальної форми власності, за виключенням об'єктів критичної інфраструктури, переходять на дистанційну форму роботи;
- буде обмежено видачу гуманітарної допомоги, грошових виплат у відділеннях Укрпошти;
- правоохоронці посилено патрулюватимуть місця можливого скупчення людей;
Водночас Пункти незламності працюватимуть цілодобово, підкреслили в ОВА.
Людям радять у ці дні бути особливо обережними й дбати про свою безпеку та безпеку рідних.
- Раніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що заходи безпеки в місті буде посилено на 23-24 лютого, коли Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні.
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