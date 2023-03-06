Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Трагедія сталася у селі Зелений Гай. Під час виконання польових робіт трактор натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет. Від отриманих травм одна людина загинула на місці, ще одна – отримала поранення", - йдеться у повідомленні.

Мешканців просять дотримуватись елементарних правил мінної безпеки й обмежити пересування лісосмугами та посадками. У разі натрапляння на невідомий предмет, людям радять відійти на безпечну відстань і подзвонити рятувальникам або правоохоронцям.