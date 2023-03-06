На Херсонщині на вибухівці підірвався трактор: одна людина загинула й одна дістала поранення
У Херсонській області на вибухівці, залишеній російськими окупантами, підірвався трактор. Унаслідок вибуху одна людина загинула, ще одна дістала поранення
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"Трагедія сталася у селі Зелений Гай. Під час виконання польових робіт трактор натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет. Від отриманих травм одна людина загинула на місці, ще одна – отримала поранення", - йдеться у повідомленні.
Мешканців просять дотримуватись елементарних правил мінної безпеки й обмежити пересування лісосмугами та посадками. У разі натрапляння на невідомий предмет, людям радять відійти на безпечну відстань і подзвонити рятувальникам або правоохоронцям.
- 2 березня у Харківській області автомобіль із цивільними наштовхнувся на протитанкову міну, внаслідок чого загинули четверо чоловіків.
- У лютому в Херсонській області двоє трактористів загинули внаслідок підриву на ворожій міні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.26
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.27
- Актуальне
- Важливе