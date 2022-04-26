На Херсонщині окупанти накопичують військову техніку для наступу та планують вийти на адміністративні кордони Херсонської області, - депутат облради

Про це він розповів в ефірі телеканалу “Еспресо”



"Ситуація в Херсоні і на межах Херсонської та Миколаївської областей залишається напруженою. Російські окупанти стягують з Криму військову техніку, що підтверджують місцеві жителі. Багато військової техніки пересувається через Каховську ГЕС та Антонівський міст. Тобто, я так розумію, що російські окупанти хочуть до 9 травня надати своєму босу якісь перемоги в Україні. Думаю, що вони поспішають та планують до 9-го травня вийти на адміністративні межі Херсонської області", - пояснив Хлань



Хлань розповів, що російська війська не залишають спроби провести наступальні дії на Півдні України.



"Російські війська продовжують спроби наступальних дій, але наші ЗСУ дають дуже потужну відповідь. ЗСУ не тільки руйнують всі плани ворога по наступальним діям, вони змушують відступати ворога. Вчора відбувались бої в Киселівці. Там наші ЗСУ дали гідну відповідь окупантам і відкинули їх аж до Чорнобаївки. Також росіяни роблять спроби атакувати в напрямку Кривого Рогу, але наші військові дуже потужно утримують позиції і відбивають всі атаки окупантів", - додав Хлань



Хлань додав, що херсонці вірять, що ЗСУ після того, як відіб’ють атаки росіян, підуть в контрнаступ та звільнять тимчасово окуповані території.



"Ми віримо, що після того, як ЗСУ відіб’ють всі атаки росіян, підуть в контрнаступ та звільнять всі тимчасово окуповані території. Сподіваємось, що ЗСУ після травневих свят виб’ють окупантів з нашої землі" - додав Хлань

За даними української розвідки, на Херсонщині російські окупанти призначили "референдум" на 27 квітня.

На тимчасово окупованій Росією території Херсонської області загарбники вимагають від жителів селища міського типу Велика Олександрівка залишити населений пункт до 28 квітня.

25 квітня у Херсоні армія РФ захопила будівлю міської ради



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