На Херсонщині окупанти шукають українських партизан, - рух "Атеш"
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Херсонської області обшукують, б'ють й катують місцевих мешканців
Про це повідомляє військово-партизанський рух "Атеш".
"Агенти "Атеш" інформують, що російські окупанти проводять каральну операцію в районі населених пунктів Раденськ, Великі Копані і Тарасівка. Озброєні люди на військовій техніці за участі місцевих зрадників проводять обшуки, перевіряють мобільні телефони, б'ють і катують місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти дуже налякані активністю українських партизанів, особливо в населеному пункті Тарасівка.
"Але жодні заходи не зможуть зупинити рух опору. Агенти "Атеш" працюють потай, точно і успішно!" - зазначили партизани.
- Російські загарбники посилили тиск на неповнолітніх на тимчасово окупованих територіях Запорізької області після вбивства проукраїнськи налаштованих підлітків у Бердянську.
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