На Херсонщині окупанти шукають українських партизан, - рух "Атеш"

Про це повідомляє військово-партизанський рух "Атеш".

"Агенти "Атеш" інформують, що російські окупанти проводять каральну операцію в районі населених пунктів Раденськ, Великі Копані і Тарасівка. Озброєні люди на військовій техніці за участі місцевих зрадників проводять обшуки, перевіряють мобільні телефони, б'ють і катують місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти дуже налякані активністю українських партизанів, особливо в населеному пункті Тарасівка.

"Але жодні заходи не зможуть зупинити рух опору. Агенти "Атеш" працюють потай, точно і успішно!" - зазначили партизани.