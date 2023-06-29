Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Після вбивства за проукраїнську позицію двох підлітків у Бердянську окупанти скажено тероризують дітей", - заявив Федоров.

Він зазначив, що в окупованому Мелітополі росіяни перевіряють телефони підлітків на наявність підписок на українські медіа та офіційні канали. Також загарбники викликають батьків до комендатури та погрожують репресіями.

А за проукраїнську позицію дітей депортують цілими сім'ями. І якщо раніше відправляли пішки до Запоріжжя, що було спасінням, то сьогодні - вивозять до ерефії.

"Вишукують окупанти і проукраїнськи налаштованих дорослих. Днями мелітопольці спостерігали чергову розправу над патріотом - за гасло "Слава Україні!" росвійськові тягли його вулицею та били прикладом автомату", - зазначив Федоров.

Вбивство підлітків у Бердянську

Окупаційний голова Запорізької області Володимир Рогов 24 червня заявив, нібито у Бердянську було вбито двох неповнолітніх українських партизанів за те, що хлопці "відкрили вогонь по набережній, де знаходилися цивільні".

Рогов називав одного з "винуватців" неповнолітнього Тиграна Оганнісяна, а координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова заявила, що другим загиблим партизаном є Микита Ханганов. Обидва хлопці були 2006 року народження.

ЗМІ публікувало відеоповідомлення, на якому Тигран з автоматом у руках прощається перед загибеллю. У цьому ж відео він каже, що вбив або ж поранив щонайменше 2 окупантів.

"Це смерть пацани, прощавайте. Слава Україні", - каже він.

"Медійна ініціатива за права людини" раніше повідомила, що у ніч на 30 вересня 2022 року військові РФ викрали 16-річного Тіграна Оганнісяна, який мешкав із бабусею в окупованому Бердянську. Його арештували, але 5 жовтня хлопця відпустили. Після звільнення Тигран розповів, що під час арешту зазнав катувань струмом, допитів та імітації розстрілу.

Того ж дня, 30 вересня 2022 року, окупаційні поліцейські прийшли з обшуком до 16-річного Микити Ханганова, однокласника Тиграна. У той день родини не було вдома, тож окупанти повернулися за 2 тижні та арештували Микиту з батьком. У відділку їх допитали, але відпустили.

З того часу окупанти регулярно допитували Тиграна і Микиту, а в їхніх оселях влаштовували обшуки. Дітей зобов’язали щоденно відмічатися в поліцейському відділку.

На вбивство двох підлітків відреагував омбудесмен з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що Росія має понести покарання, адже вбивці мають бути засудженні.

У Бердянську 29 червня відбудеться прощання з неповнолітніми Тиграном Оганісяном та Микитою Хангановим.

Прощання пройде в храмі Святого Миколая за адресою Мелітопольське шосе 56. Об 11:00 відбудеться прощання з Микитою, о 12:00 - з Тиграном.

Детальніше з історією Тиграна та Микити можна ознайомитися тут.