На Херсонщині під час перетину Дніпра загинула жінка від автоматної черги
На Херсонщині від автоматної черги загинула жінка, яка перетинала на човні Дніпро на човні, їдучи з дачі з чоловіком
Про це повідомляє Херсонська міська рада.
Як зазначають у херсонській міськраді, трагедія сталась, коли подружжя намагалось перебратися з тимчасово окупованої, лівої частини Херсона по Дніпру до правої частини міста.
"4 грудня автоматною чергою було поранено 65-річну жінку, яка разом із чоловіком на човні перетинали Дніпро, їдучи з дачі у Голопристанському районі", - йдеться в повідомленні.
У відділі цивільного захисту Херсона зазначають, що внаслідок поранення жінка загинула, її чоловік не постраждав.
- 3 грудня очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що у світлий час доби до 5 грудня включно буде дозволено перетинати річку Дніпро на ділянці Річковий вокзал, щоб евакуюватися до правої частини Херсона. За його словами, евакуація необхідна через можливу активізацію бойових дій на цій території, тож у вказаний період буде знято заборону виходу на воду.
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