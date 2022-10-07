На Київщині 7 жовтня проведуть навчання саперів і знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети
У Димерській громаді Київщини 7 жовтня проведуть навчання саперів і знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети, тому лунатимуть вибухи
Про це повідомила Київська ОВА в телеграмі.
"Сьогодні, 7 жовтня, з 09:00 на території Димерської громади Вишгородського району будуть проводитися навчання для саперів. У межах запланованих заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах області можливі звуки вибухів", - попередили в адміністрації.
Також в ОВА нагадали, що на Київщині піротехніки виявляють і знешкоджують російські вибухонебезпечні предмети.
Українців закликали зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації.
- 6 вересня у Вишгородському районі Києва проводили навчання для саперів, у зв'язку із чим у деяких громадах області могли лунати вибухи.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.16
Купівля 40.16Продаж 41.07
-
EUR
Купівля 39.05Продаж 40.22
- Актуальне
- Важливе