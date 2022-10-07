Про це повідомила Київська ОВА в телеграмі.

"Сьогодні, 7 жовтня, з 09:00 на території Димерської громади Вишгородського району будуть проводитися навчання для саперів. У межах запланованих заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах області можливі звуки вибухів", - попередили в адміністрації.

Також в ОВА нагадали, що на Київщині піротехніки виявляють і знешкоджують російські вибухонебезпечні предмети.

Українців закликали зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації.

6 вересня у Вишгородському районі Києва проводили навчання для саперів, у зв'язку із чим у деяких громадах області могли лунати вибухи.

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