На Київщині літають російські дрони, працює ППО
Станом на 22:05 на території Київської області помічені БпЛА ворожої армії, працює українська протиповітряна оборона
Про це інформує ОВА.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в заяві.
Жителів просять перебувати в укриттях та інших безпечних місцях. Повітряна тривога на території Київщини була оголошена о 21:03, згодом, о 22:12 сигнал пролунав і в столиці.
"На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях!" - пише начальник КМВА Сергій Попко.
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Повідомляється, що фіксувати та викладати у мережу роботу українських захисників заборонено.
Раніше телеграм-канали писало про вибухи у Вишгороді.
- Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити нашу енергосистему. Він наголосив, що в Україні повністю усвідомлюють небезпеку, тож на останній Ставці обговорили підготовку української енергосистеми до зими.
- Україна отримала в тимчасове користування системи протиповітряної оборони від деяких міжнародних партнерів, щоб посилити захист у зимовий період.
- Перед цим керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко пояснив яким чином побудовано захист неба над українською столицею.
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