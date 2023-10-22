На Київщині літають російські дрони, працює ППО

Про це інформує ОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в заяві.

Жителів просять перебувати в укриттях та інших безпечних місцях. Повітряна тривога на території Київщини була оголошена о 21:03, згодом, о 22:12 сигнал пролунав і в столиці.

"На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях!" - пише начальник КМВА Сергій Попко.

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Повідомляється, що фіксувати та викладати у мережу роботу українських захисників заборонено.

Раніше телеграм-канали писало про вибухи у Вишгороді.