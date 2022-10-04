На Київщині лунатимуть вибухи, громадян просять зберігати спокій
Київська обласна військова адміністрація попереджає громадян про вибухи у Вишгородському районі
Про це ОВА повідомляє у Telegram.
“Протягом сьогоднішнього дня, 4 жовтня, у Вишгородському районі будуть проводитися навчання для саперів. Серед запланованих заходів – відпрацювання фахівцями навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів”, - qдеться у повідомленні.
У зв’язку з цим у деяких громадах області можуть лунати вибухи.
- У Лубенській і Полтавській громадах Полтавщини 1 жовтня проводили навчальні стрільби.
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