Про це ОВА повідомляє у Telegram.

“Протягом сьогоднішнього дня, 4 жовтня, у Вишгородському районі будуть проводитися навчання для саперів. Серед запланованих заходів – відпрацювання фахівцями навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів”, - qдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим у деяких громадах області можуть лунати вибухи.

У Лубенській і Полтавській громадах Полтавщини 1 жовтня проводили навчальні стрільби.

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