На Київщині сили ППО збивають цілі
Станом на 00:04 понеділка, 8 травня 2023 року, у небі над Київщиною українські військові працюють по російським повітряним цілям. Йдеться про безпілотники
Таку інформацію розповсюдила столична ОВА.
"Київська область! Загроза БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - наголошує Київська обласна військова адміністрація.
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"Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення тривоги. Бережіть себе та близьких!", - зазначаєтсья у повідомленні.
Київська міська військова адміністрація (КМВА) заявляє про роботу ППО "на околицях Києва".
Перед цим у моніторингових телеграм-каналах заявили про рух на Київщину "шахедів" з північного напрямку (Росія, Білорусь).
Тривога в Києві розпочалася о 23:34, на Київщині про її початок сирени сповістили о 23:35.
- Нагадаємо, за даними "Суспільне. Одеса", на Одещині після повітряної тривоги сталася пожежа.
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