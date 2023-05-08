Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією На Київщині сили ППО збивають цілі

На Київщині сили ППО збивають цілі

8 травня, 2023 понедiлок
00:04
Війна з Росією обстріл, ППО

Станом на 00:04 понеділка, 8 травня 2023 року, у небі над Київщиною українські військові працюють по російським повітряним цілям. Йдеться про безпілотники

Таку інформацію розповсюдила столична ОВА.

"Київська область! Загроза БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - наголошує Київська обласна військова адміністрація.

Читайте такожЗахисники України перевищують усі стандарти НАТО, - євродепутат Андрюс Кубілюс

"Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення тривоги. Бережіть себе та близьких!", - зазначаєтсья у повідомленні.

Київська міська військова адміністрація (КМВА) заявляє про роботу ППО "на околицях Києва".

Перед цим у моніторингових телеграм-каналах заявили про рух на Київщину "шахедів" з північного напрямку (Росія, Білорусь).

Тривога в Києві розпочалася о 23:34, на Київщині про її початок сирени сповістили о 23:35.

військові
ППО
Київщина
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
Читайте також:
ЧВК Вагнер
7 травня, 2023 неділя
Буданов розповів, чому ПВК Вагнера воює ефективніше регулярної армії РФ
ФСБ
7 травня, 2023 неділя
ФСБ заявила про затримання літака з України, що доправляв ударні дрони
путін та пригожин
Автор Антін Борковський
7 травня, 2023 неділя
Все більше росіян вступають в умовну партію Пригожина, щоб пояснити поразку, - Піонтковський
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.27
    Купівля 37.27
    Продаж 37.87
  • EUR
    Купівля 40.86
    Продаж 41.81
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
8 травня
00:37
День примирення
Посольство України в Німеччині 8 травня не кластиме квіти поруч із радянською символікою
00:33
Оновлено
пожежа
На Одещині після повітряної тривоги сталася пожежа, - ЗМІ
2023, неділя
7 травня
23:25
НАТО
Захисники України перевищують усі стандарти НАТО, - євродепутат Андрюс Кубілюс
23:15
Дмитро Кравець. Харків
У бою за Бахмут загинув керівник харківського дитячого театру "Казка"
22:56
Аналітика
Сергій Згурець
Кожен українець має бути дотичний до контрнаступу. ЗСУ збили ракету - фетиш Кремля. Колонка Сергія Згурця
22:26
Підозрюваний у підриві Прилєпіна Олександр Пермяков
Підозрюваний у замаху на Прилєпіна народився у Дружківці та воював за бойовиків "ДНР"
22:03
Бранко Ружич. Сербія
Стрілянина у школі в Белграді: міністр освіти Сербії написав заяву на звільнення
21:45
підірвали авто з Прилєпіним
Прилєпін прийшов до тями та розповів подробиці замаху на нього
21:21
Микола Климович. Білорусь
У колонії помер білорус, засуджений за карикатури на Лукашенка й Путіна
20:54
Литва прапор
Литва відновить напівзруйнований ліцей у Бородянці
20:32
Володимир Зеленський
Дуже важливо щоб світ знав про кожен факт російського терору, - Зеленський
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
Свиня на оперній сцені
20:02
Росіяни обстріляли Харківщину, поранено жінку
19:53
Оновлено
Едуард Хегер
Президентка Словаччини Чапутова прийняла відставку прем'єра країни та оголосила, хто стане новим главою уряду
18:59
protests in Moldova
Планували підпали: у Кишиневі затримали 27 учасників проросійської акції
18:53
мародерство у російській армії
Окупанти на Запоріжжі привезли 15 автобусів для евакуації "народної міліції" та вивезення українського майна, - Генштаб
18:42
блискавка
У Франції зафіксували понад 25 тис. ударів блискавки за останню добу
18:29
Ексклюзив
Захар Прилєпін
Замах на Прилєпіна є міцним ударом по системі пропаганди РФ, - російський опозиціонер Пономарьов
18:14
Президент Чехії Петр Павел
"Не буде іншого шансу, принаймні цьогоріч". Президент Чехії застерігає Україну від поспішного контрнаступу
18:06
У Мелітополі та Бердянську раптово закрилися російські продуктові магазини, - Федоров
18:03
OPINION
МАЙКЛ Мишкало
Їх більше немає
17:50
Євгенія Гуцул
"По 15 тис. за 30 виборців": що знайшли під час обшуку в кандидатки у голови Гагаузії Гуцул, яку напряму підтримують з Москви
17:44
Інтерв’ю
путін та пригожин
Все більше росіян вступають в умовну партію Пригожина, щоб пояснити поразку, - Піонтковський
17:40
Ексклюзив
Микола Княжицький
Фактично, парламентаризм в Україні знищений, - Княжицький
17:31
Москва пожежа
Москву вкрили пасма чорного диму
16:59
Оновлено
Кевін Келсі (у світлій формі), "Олександрія" - "Шахтар"
УПЛ: "Шахтар" втратив очки з "Олександрією", "Дніпро-1" переміг "Чорноморець", результати інших матчів 25-го туру
16:54
У Німеччині кліматичні активісти сплюндрували монумент Основному закону
У Німеччині екоактивісти залишили "криваві" відбитки рук на пам'ятнику Основному закону
16:44
прапор Росії
У Берліні все ж дозволили російські прапори на 9 травня, місцева поліція виступила проти
16:30
радар
З'явилося фото радарів з Ізраїлю, що почали надходити до України
16:23
Ексклюзив
Ігор Ейдман
Нова російська опозиція народжується з-поміж біженців з РФ, - Ейдман
16:22
супутник NASA TROPICS
Нова місія NASA та Rocket Lab готова до запуску, який буде вестися у прямому ефірі
16:21
під час протесту племінних груп у Чурачандпурі в північно-східному штаті Маніпур, Індія, 4 травня 2023 рок
В Індії спалахнуло міжетнічне насилля: щонайменше 55 поранених, 23 тисячі покинули свої будинки
16:01
OPINION
Юрій Богданов
Про людей і території
15:33
Twitter
Компанія Twitter визнала, що функція "Коло" мала проблеми з конфіденційністю
15:18
Сирський на передовій нагородив кращих піхотинці
Сирський на передовій нагородив кращих піхотинців
15:17
Оновлено
пригожин та кадиров
"Я тобі за поняттями кажу": Кадиров звинуватив Пригожина в брехні й сказав йому не тікати з Бахмута
15:06
Оновлено
Пожежа на мисі Фіолент у Севастополі
Окупанти заявили, що нібито знищили 22 українські дрони над Чорним морем
14:52
Переможниці з синхронного плавання
Українки здобули "золото" на Кубку світу з артистичного плавання
14:42
Мевлют Чавушоглу
Туреччину просили надати Україні системи С-400, але ми відмовилися, - очільник МЗС Чавушоглу
14:22
міна граната розтяжка заміновано
У квартирі на столичній Троєщині вибухнула граната
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV