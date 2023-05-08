На Київщині сили ППО збивають цілі

Таку інформацію розповсюдила столична ОВА.

"Київська область! Загроза БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - наголошує Київська обласна військова адміністрація.

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"Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення тривоги. Бережіть себе та близьких!", - зазначаєтсья у повідомленні.

Київська міська військова адміністрація (КМВА) заявляє про роботу ППО "на околицях Києва".

Перед цим у моніторингових телеграм-каналах заявили про рух на Київщину "шахедів" з північного напрямку (Росія, Білорусь).

Тривога в Києві розпочалася о 23:34, на Київщині про її початок сирени сповістили о 23:35.