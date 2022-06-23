На Київщині зведуть 560 будинків для українців, які втратили житло через війну

Про це інформує очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Як зазначає Кулеба, сьогодні на сесії Київської обласної ради нардепи ухвалили дві програми, що допоможуть якнайшвидше отримати житло людям, які залишилися без домівок внаслідок обстрілів російських окупантів.



"Завдяки цим програмам невдовзі зможемо почати будівництво 560 будинків та викуп 2000 квартир. Це тільки початок нашого відновлення, нашої відбудови", - прокоментував Кулеба.



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