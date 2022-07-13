На Київщину за урядовою програмою переїхало 17 підприємств, ще чотири в процесі переїзду
Урядовою програмою релокації на Київщині скористалися 17 компаній, ще чотири перевозять свої потужності, а 34 – розглядають таку можливість
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба в телеграм.
"Київська область продовжує приймати підприємства з інших регіонів України, де ведуться бойові дії. У рамках урядової програми релокації українських підприємств до пристоличного регіону вже перемістилися 17 компаній", – зазначив він.
Він додав, що свої потужності транспортують чотири підприємства, ще 34 розглядають пропозиції вільних виробничих та складських площ для переміщення.
- Нагадаємо, українська компанія інвестує $6,5 млн у промислові приміщення для релокації бізнесів до Білої Церкви.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.77
Купівля 35.77Продаж 36.89
-
EUR
Купівля 35.84Продаж 37.17
- Актуальне
- Важливе