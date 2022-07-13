Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба в телеграм.

"Київська область продовжує приймати підприємства з інших регіонів України, де ведуться бойові дії. У рамках урядової програми релокації українських підприємств до пристоличного регіону вже перемістилися 17 компаній", – зазначив він.

Він додав, що свої потужності транспортують чотири підприємства, ще 34 розглядають пропозиції вільних виробничих та складських площ для переміщення.

Нагадаємо, українська компанія інвестує $6,5 млн у промислові приміщення для релокації бізнесів до Білої Церкви.