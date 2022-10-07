На кінофестивалі у Польщі покажуть фільми про війну в Україні
На фестивалі All About Freedom Festival, присвяченому пошуку сенсу свободи, покажуть стрічки про розвʼязану Росією війну в Україні
Про це йдеться у програмі кінофестивалю All About Freedom Festival.
У Гданську з 8 по 15 жовтня пройде кінофестиваль Freedom Festival, який провокує "шукати сенс свободи".
"Що є свободою, а що - ні? Що станеться, коли її не буде? У яких ситуаціях ми готові відстоювати свободу, інколи за будь-яку ціну, а в яких – поступитися нею? Ми робимо ці філософські запитання реальними, стикаючись із героями фільмів, ретельно відібраних із-поміж сотень світових кінематографічних фільмів", – каже заступник директора з питань громадянської культури Європейського центру солідарності Патриція Медовська.
У програмі кінофестивалю - 19 документальних та художніх фільмів, а також стрічки для дітей. Серед них три фільми будуть присвячені війні в Україні.
Документальну стрічку "Синдром Гамлета" режисерки Ельвіри Нєвєри про війну в Україні та її героїв покажуть у неділю, 9 жовтня, о 20:00. Раніше фільм здобув Гран-Прі на Міжнародному кінофестивалі в Швейцарії, де відбулася його світова прем'єра.
У понеділок, 10 жовтня, о 20:00 покажуть художню драму "Клондайк" Марини Ер Горбач. Картина розповідає історію родини, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 в селі Грабове Донецької області. Родина очікує народження першої дитини, коли війна жорстоко вривається в їхнє життя разом із уламками збитого боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угруповання.Український Оскарівський Комітет висунув картину на премію "Оскар" 2023 року.
У суботу, 15 жовтня, о 18:00 глядачі побачать документалку "Маріуполіс 2" литовського режисера Мантаса Кведаравічюса, якого російські військові взяли в полон у Маріуполі та убили. Картина є продовженням стрічки "Маріуполіс", яку Кведаравічюс зняв у 2016 році про життя в місті в умовах війни.
Також у програмі Freedom Festival є 5-хвилинний фільм-маніфест "Герой з тисячею облич", присвячений захисникам "Азовсталі". Авторкою ідеї та тексту до відео є українка Тетяна Єрмак.
- Український фільм "Клондайк" нагородили у США "За досконалість"
- У квітні "Клондайк" отримав Гран-прі на Міжнародному кінофестивалі у Сіетлі / Seattle International Film Festival. "За роботу, одночасно трагічно пророчу і універсальну за своїм впливом, за жорстке та формалістичне бачення війни, яке поєднує гуманізм, чорну комедію та жахи в палке та оригінальне бачення, ми присуджуємо Головний приз журі "Клондайку" Марини Ер Горбач", – пояснило журі.
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